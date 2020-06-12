«أروب للتأمين» تتصدر معدل الإلغاءات في وثائق الحياة خلال العام الماضي (جراف)

وفقًا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2018 /2019

تصدرت شركة أروب للتأمين على الحياة معدل الإلغاءات فى وثائق الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغت نسبة الإلغاءات بالشركة 17.9%.

«تشب» في المركز الثانى في معدل الإلغاءات في وثائق الحياة

فيما تلتها فى المركز الثانى شركة تشب لتأمينات الحياة بنسبة إلغاءات للوثائق بلغت 17.6%، وشركة ثروة لتأمينات الحياة بالمركز الثالث وبلغت نسبة إلغاءات الوثائق بالشركة 11.8.

وحلت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة في المركز الرابع فى الترتيب، وبلغت نسب إلغاءات وثائق الشركة 10.3%، وذلك وفقًا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2018 /2019.

واحتلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة المركز الخامس من حيث معدل الالغاءات فى وثائق الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغت نسبة الالغاءات بالشرركة 9.7% خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

وفى المرتبة السادسة جاءت شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى؛ حيث بلغت نسب الإلغاء فى وثائق الشركة 9.2%، فيما تلتها فى المركز السابع شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى التى بلغت نسب إلغاءات الوثائق بها 8.8%.

وجاءت شركة متلايف لتأمينات الحياة فى المرتبة الثامنة؛ حيث بلغت نسب الغاء الوثائق بالشركة 5.9% خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، وتلاها فى المركز التاسع شركة مصر لتامينات الحياة والتى بلغت نسب الغاءات الوثائق بها 4.7.

فيما حلت شركة QNB لتأمينات الحياة فى المرتبة العاشرة وبلغت نسب الغاء الوثائق بالشركة 3.7%، وجاءت كل من شركتى أليانز لتأمينات الحياة وطوكيو فاملى لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز الحادى عشر وبلغت نسب الغاء الوثائق بالشركتين 3.3%.

نسبة الإلغاءات 2.8% فى المهندس لتأمينات الحياة

وفى المرتبة الثانية عشرة جاءت شركة المهندس لتأمينات الحياة التى بلغت نسبة الغاءات الوثائق بها 2.8% خلال العام المالى الماضى 2018 /2019.

واحتلت شركة أكسا لتأمينات الحياة المركز الثالث عشر وبلغت نسب الالغاء فى وثائقها 1.9%، وجاءت فى المرتبة الرابعة عشرة والأخيرة شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى وبلغت نسب الالغاء فى وثائقها 1.3%.

الجراف التالى يوضح ترتيب الشركات العشر الكبار فى نشاط تأمينات الحياة خلال العام المالى الماضى 2018/2019 وفقا لنسب إلغاءات الوثائق (النسبة مئوية %).