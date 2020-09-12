أروب للتأمينات تضع تصور الحملة التسويقية للعامين الجاري والمقبل

كشف وائل بدران نائب رئيس قطاع التسويق والإنتاج والفروع بشركة ” أروب” للتأمين عن وضع شركته حاليا تصور للحملة التسويقية” marketing campaign ” للعام الجارى والتى سوف تركز على مبيعات التجزئة للعميل المتوسط والصغير

وأشار بدارن إلى أن الحملة التسويقية فى أروب هدفها التوسع والانفتاح على السوق، خاصة وان أروب فى السوق من 2012

من خلال منتجات تقدم خدمات تجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستكون من خلال مجموعة راحة البال الموجهة للأفراد

وأوضح الى أن حملة اروب ستبدأ بترويج وثائق جديدة تستهدف التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة

التركيز على منتجات راحة البال بنظام التجزئة

مثل الهيئات التعليمية و”محلى” و”معرضى” و”صيدليتى” و”مركزى” للتجميل واللياقة و”مستشفاى”و”عيادتى” و”مطعمى” و”قهوتى” و”مكتبى”

ورأى بدران أن دور التسويق فى فى اروب هو كيفية الوصول إلى العملاء، من خلال الإعلان والترويج لمنتجات الشركة

بالتنسيق بين إداراتها المختلفة بجانب العمل على توعية العملاء وتعريفهم بأهمية التأمين وكذلك بمنتجات الشركة.

وأوضح أن الحملة و ما يعرف بالـ”Rebranding” هدفها الحفاظ على اسم الشركة فى السوق، اروب للتامين

وتحسين صورتها بشكل مستمر بين العملاء، من خلال اتباع وسائل متعددة مثل ترويج منتجات تأمينية جديدة وتفعيل أخرى عن طريق تبسيطها والإعلان عنها بشكل شارح لها ولمزاياها.

أضاف أن الحملة تخطط لعمل إعلان عن الشركة واستخدام المواد الدعائية والمعارض والمؤتمرات، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بجانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما تخطط له وتضعه الشركة فى تصورها حاليا للعام المقبل

الحملات الترويجية أقوى وسيلة لتوصيل الرسالة للعميل

وأكد نائب رئيس قطاع التسويق والإنتاج أن التسويق الإلكترونى سيكون ضمن الحملة العام المقبل، وخاصة فرع تامينات السفر وغيرها من الانواع الأخرى التى سمحت بها الرقابة المالية لافتا إلى أنه تم الحصول على الموافقة من الأخيرة على المنصة الالكترونية .

ولفت إلى أن الحملات الترويجية دوما تستهدف قوة وسرعة توصيل الرسالة للعميل وتأثيرها إذا تمت بصورة جيدة واستطاعت جذب الإنتباه مقارنة بوسائل الترويج الأخرى، والقدرة على الثبات فى ذاكرة العميل المستهدف لفترة أطول علاوة على أنها ذات تأثير نفسى أكثر مصداقية وقبول لدى العميل، ويتقبلها بمصداقية وراحة أكثر فى حالة انها اختلفت عن وسائل الترويج الأخرى وخصوصا الإعلان بسبب كثرة الاعلانات التى يتعرض لها المستهلك يوميا.