«أروب» للتأمينات العامة تقترب من انتهاء تجديدات الإعادة لعام 2020

أوشكت شركة “أروب” للتأمينات العامة على انتهاء تجديدات الإعادة لعام 2020 مع عدد من الشركات العالمية بقيادة “سكور-رى” الفرنسية.

قال محمد الدكرورى، مدير الشئون الفنية والعمليات بشركة “أروب” للتأمينات العامة، إن شركته تفاوضت مع عدد من شركات إعادة التأمين الأوروبية، أبرزها سكور رى الفرنسية.

وأضاف أن من بين شركات الإعادة التى تتفاوض أروب معها شركة مصرية أفريقية عريقة، وهى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين”Africa-Re”، وكلها شركات عالمية ذات تصنيف أول “First Class”.

أروب تتوقع تجديدات إعادة مرنة وبشروط أفضل

ولفت الدكرورى إلى أن المؤشرات الأولية للمفاوضات تشير إلى وجود مرونة كبيرة مع شركة أروب فى تجديدات الاتفاقية لكل الفروع: الطبى، والسيارات، والبحرى، والهندسى، والحريق وغيرها.

وأكد أن نمو الشركة وما حققته فى نتائج الأعمال يعد داعما كبيرا لها عند تجديد الاتفاقيات، ويسمح لها بالحصول على شروط أفضل وطاقة استيعابية أكبر.

ولفت مدير الشئون الفنية والعمليات بـ”أروب” إلى أن شركته حققت 187 مليون جنيه اقساطا تأمينية نهاية العام الماضى، مقابل 155 مليون جنيه للعام السابق عليه.

وتابع: إن أروب حققت 23 مليون جنيه أرباحا سوف يتم استغلالها فى خدمة التوسعات التى تنتويها الشركة، سواء على مستوى الأبحاث والدراسات التسويقية أو التكنولوجية.

وأوضح أن “أروب “على وشك الانتهاء من تجديدات اتفاقياتها مع عدد من شركات الإعادة الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المعروف أن إعادة التأمين جزء من إدارة المخاطر التى تتعرض لها شركة التأمين بصفة عامة.

وتقوم إدارة إعادة التأمين وفقا للسياسة الاكتتابية للشركة ككل ونسبة الاحتفاظ المحددة فى كل خطر ونوع تأمين على حدة دون تجاهل حجم الطاقة الاستيعابية لها، التى تعتمد على حجم رأسمال الشركة وملاءتها المالية وحجم الاحتياطيات المرتبطة بعمر الشركة وكونها حديثة أم قديمة.

وتحمى الإعادة شركة التأمين من التقلبات والتعويضات المفاجئة، فضلآ عن التحديد الدقيق لنسب الاحتفاظ وألا ينخفض عن الحد اللازم حتى لا يحرمها من الأقساط التى يمكن استثمارها بالداخل، وتوفر لها سيولة وفائضا.

ومن المعروف أن “أروب ” تأسست” عام 2008 كشراكة خاصة مع بنك “بلوم” مصر” للدخول إلى السوق المصرية، كذراع تأميني لمجموعة البنك عن طريق العديد من الحلول الفعالة والمتطورة لتناسب احتياجات الأفراد والشركات.

وتعد “أروب ” لبنان من كبرى الكيانات العاملة فى نشاط التأمين بالسوق اللبنانية، ولديها رصيد ضخم من المنتجات أو التغطيات التى لا تتوافر فى السوق المحلية.