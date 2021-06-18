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«أروب للتأمينات العامة» تطلق دفعة جديدة من المنتجين الشهر الجارى

استهداف البيع بشكل منهجى بتحديد إحتياجات العميل الفعلية من التامين
مروة عبد النبي 10:08 ص, الجمعة, 18 يونيو 21 10:08 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

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أطلقت شركة “أروب” للتأمينات العامة دفعة جديدة من منتجى التأمين التابعين للشركة الشهر الجارى بعد تدريبهم على أعلى مستوى خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال محمد رضا رئيس قطاع الإنتاج والتسويق والفروع بشركة “أروب” إن شركته قامت بتدريب دفعة جديدة من منتجى التأمين مكونة من 12 منتج تم تدريبهم على أعلى مستوى.

وأضاف أن الشركة قدر دربت دفعات سابقة مكونة من 45 منتج تابعين للشركة وعلى درجة مالية ليرتفع العدد الحالى الى 57 منتج جديد.

وأشار إلى أن أروب للتأمينات العامة لديها مركز تدريب خاص بها تقوم فيه بعملية تدريب الوسطاء والمنتجين

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وأوضح أن المركز يركز على محورين هامين الأول هو التركيز على التأمين الطبى والفردى والمجموعات الصغيرة. 

وأوضح أن مركز التدريب فى المحور الثانى ركز على تأمينات الحريق والسطو والأخطار الإضافية والحوادث والمشروعات الصغيرة.

ونقل النقدية ونقل البضائع حيث قامت الشركة بتدريب الوسطاء والمنتجين فى هذا الشأن بقوة خلال الفترة الماضية.

الشركة تبدأ التوجه للتأمين الرقمى

وتابع ان شركته تستهدف البيع بشكل منهجى من خلال تحديد احتياجات العميل الفعلية وتوفير وثيقة التأمين المناسبة له.

ورأى ان اروب ستركز فى الفترة المقبلة على مايعرف صناعة التأمين الرقمى بـ” digitalization insurance industry  ” باعتبارها الاتجاه العام للدولة بكافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.

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أضاف أن الشركة توجهت بالفعل نحو التحول الرقمى من خلال توجيه جزء من استثماراتها لتمويل التعاقد مع شركات تكنولوجيا لعمل الموقع الإلكترونى لها على أحدث مستوى بطريقة شارحة للمنتجات والتغطيات التى توفرها 

طلاق خدمة التسعير الاونلاين للسيارات والطبى

ولفت إلى أن خدمة التسعير الأونلاين للسيارات والطبى فى أروب حاليا متاحة دون الاكتتاب، بناء على طلب الوسطاء والعملاء

وفى حالة طلب العميل إصدار الوثيقة يتم تواصل أحد المنتجين التابعين للشركة معه لإنهاء جميع الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وبأبسط الإجراءات الممكنة توفيرا للوقت والجهد

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وأضاف أن الرقابة المالية وافقت على الإصدار الإلكترونى فقط لتأمينات للحوادث الشخصية وفقا للقرار 730 لسنة 2016

الذى ينص على أن تكون النسخة المطبوعة إلكترونيا من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذلك الشاشات على الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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