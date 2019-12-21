أروب للتأمينات العامة تستعد لتصميم منتجات تتناسب مع المناطق الساحلية

أروب للتأمينات العامة تستهدف اعاددة هيكلة بعض الفروع وعمل منصة الكترونية لتسويق الفردى

تستعد شركة أروب للتأمينات العامة تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة المناطق الساحلية تزامنا مع تفعيل الشركة لفرعى الغردقة والإسكندرية.

وقال مدحت صابر العضو المنتدب لشركة أروب للتأمينات العامة، إن تفعيل الفرعين سيتم من خلال إجراءات لإعادة هيكلتهم أهمها الإعلان عن طلب كوادر أكفاء تتولى رفع مستوى الأقساط التأمينية التى تجلبها هذه الفروع.

أروب تدرس تسويق منتجاتها بطريقة اكثر فاعلية

وأضاف أن الشركة حاليا تقوم بتصميم عدد من المنتجات التى تتناسب مع طبيعة الغردقة والاسكندرية.

ولفت إلى أنها تدرس كيفية تسويق المنتجات الموجودة بهذه الفروع للعميل بصورة جيدة.

وأشار إلى أن الشركة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى ستكون انتهت فعليا من تفعيل فرعى الإسكندرية والغردقة وتحويلهم من فروع خدمية مهمتها التوزيع لفروع جغرافية متكاملة.

وأوضح صابر أن شركته لا تكترث بإفتتاح فروع جغرافية جديدة وذلك لأنه تاريخيا قامت شركات تأمين بإفتتاح فروع تأمينية جديدة بغرض الوسع وزيادة حجم الأعمال واغلقتها بعد مدة وذلك لأنها لم تقم بعمل الدراسات الوافية تجاه هذه الفروع وجدواها.

أروب تستهدف التامين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد أن المشكلة التى تواجه اى شركة تامين فى الوقت الحالى ليست تدشين فروع جديدة ولا عدم وجود منتجات وإنما تسويق هذه المنتجات بطريقة جيدة من خلال كيفية استهداف العميل المطلوب وشرح الخدمة له وإقناعه بالمنتج .

وأشار صابر أن إدارة التسويق بشركة أروب للتأمين حاليا تقوم ببعض الدراسات السوقية؛ للبحث فى لمعرفة متطلبات الجماهير.

وأوضح أن الدراسة انتهت إلى وجود إقبال كبير على تأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة كالمطاعم والصيدليات والعيادات والمحال التجارية.

ولفت العضو المنتدب لـ أروب إلى أن شركته سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بالتركيز على digitalization insurance industry صناعة التأمين الرقمى.

وأرجع ذلك إلى اعتباره الاتجاه العام للدولة الذى يتضمن توفير كافة الأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية .

وأشار إلى أن الشركة تدرس عمل منصة إلكترونية يتم وضع كافة البرمجيات التى تتعامل مع التسويق والتوزيع عليها.

وأكد استهداف الشركة فى المقام الأول التوسع فى التأمينات الفردية والمشروعات متناهية الصغر.

اروب تحقق 23 مليون جنيه ارباح العام الماضى

ولفت إلى أن شركته حققت 187 مليون جنيه أقساط تأمينية نهاية العام الماضى مقابل 155 مليون جنيه للعام السابق عليه .

وتابع أن أروب حققت 23 مليون جنيه أرباح سوف يتم استغلالها فى خدمة التوسعات التى تنتويها الشركة سواء على مستوى الأبحاث والدراسات التسويقية أو التكنولوجية.