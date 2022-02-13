«أروب» تجدد اتفاقية الإعادة بقيادة «سكور رى» الفرنسية

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات – مصر، عن قيامها بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2022 مع عدد من الشركات العالمية بقيادة «سكور رى الفرنسية».

وقال إن مجموعة «أروب» اللبنانية التابعة لها شركته استطاعت تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى بشروط العام السابق وهو ما وصفه بالجيد للغاية بسبب الأحداث الكبيرة التى تعرضت لها البلاد من تفشى فيروس كورونا وقبلها بعام نفس الحدث، مضافا إليه انفجار مرفأ بيروت بلبنان والذى كبد شركات الإعادة خسائر هائلة.

وأضاف أن سوق التأمين المصرية عانت من تشدد شركات الإعادة عامين متتالين خاصة فى الحريق لكبر خسائره وهناك شركات استطاعت التجديد مثل العام الأسبق وأخرى لم تنجح وأخرى لجأت لخفض عمولات الإعادة وشروط المعيد التى شابها التشدد الواضح.

فى سياق آخر، قال «صابر» إن «أروب» للتأمين على الممتلكات حققت إجمالى أقساط تأمينية مباشرة بقيمة 179 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة مع 161 مليونا للعام السابق بارتفاع 18 مليونا بمعدل نمو قدره %11.

وأوضح أن شركته سددت تعويضات بقيمة 62 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 55 مليونا فى العام السابق بزيادة 7 ملايين بمعدل نمو %12 لافتا إلى أن حقوق المساهمين سجلت ارتفاعا قدره 293 مليون جنيه مقابل 255 مليونا بزيادة قدرها 38 مليونا بنسبة نمو %15.

وقال إن« أروب» للتأمين حققت تراجعا فى حجم العمولات وتكاليف الإنتاج من 42 مليون جنيه إلى 38 مليونا بانخفاض قدره 4 ملايين، مشيرا إلى أن فائض النشاط التأمينى تراجع من 40 إلى 34 مليونا، نتيجة التخلص من الحسابات الرديئة.

وأكد أن «أروب» تتجه حاليا نحو التحول الرقمى والشمول المالى خاصة أن التواصل مع الجمهور والعملاء لم يعد قاصرا على التواجد الجغرافى بالمحافظات وهو ما تستهدفه الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى زيادة شريحة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها التأمين ولذلك يجب على شركات التأمين التوجه نحو الترقيم للاستفادة من هذا التوجه للدولة بما يعود بالنفع على القطاع لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى المحلى.