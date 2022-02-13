تأميـــن

«أروب» تجدد اتفاقية الإعادة بقيادة «سكور رى» الفرنسية

حققت إجمالى أقساط تأمينية مباشرة بقيمة 179 مليون جنيه
مصطفى الجُدي 9:01 ص, الأحد, 13 فبراير 22 9:01 ص, الأحد, 13 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات – مصر، عن قيامها بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2022 مع عدد من الشركات العالمية بقيادة «سكور رى الفرنسية».

وقال إن مجموعة «أروب» اللبنانية التابعة لها شركته استطاعت تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى بشروط العام السابق وهو ما وصفه بالجيد للغاية بسبب الأحداث الكبيرة التى تعرضت لها البلاد من تفشى فيروس كورونا وقبلها بعام نفس الحدث، مضافا إليه انفجار مرفأ بيروت بلبنان والذى كبد شركات الإعادة خسائر هائلة.

اقرأ أيضا  لتغطية الوفاة والعجز.. منافسة بين شركات التأمين على العاملين فى «المصرية للاتصالات»

وأضاف أن سوق التأمين المصرية عانت من تشدد شركات الإعادة عامين متتالين خاصة فى الحريق لكبر خسائره وهناك شركات استطاعت التجديد مثل العام الأسبق وأخرى لم تنجح وأخرى لجأت لخفض عمولات الإعادة وشروط المعيد التى شابها التشدد الواضح.

فى سياق آخر، قال «صابر» إن «أروب» للتأمين على الممتلكات حققت إجمالى أقساط تأمينية مباشرة بقيمة 179 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة مع 161 مليونا للعام السابق بارتفاع 18 مليونا بمعدل نمو قدره %11.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بدراســة طبيعة الأخطار التي تواجه المهن الحرة

وأوضح أن شركته سددت تعويضات بقيمة 62 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 55 مليونا فى العام السابق بزيادة 7 ملايين بمعدل نمو %12 لافتا إلى أن حقوق المساهمين سجلت ارتفاعا قدره 293 مليون جنيه مقابل 255 مليونا بزيادة قدرها 38 مليونا بنسبة نمو %15.

وقال إن« أروب» للتأمين حققت تراجعا فى حجم العمولات وتكاليف الإنتاج من 42 مليون جنيه إلى 38 مليونا بانخفاض قدره 4 ملايين، مشيرا إلى أن فائض النشاط التأمينى تراجع من 40 إلى 34 مليونا، نتيجة التخلص من الحسابات الرديئة.

اقرأ أيضا  شركة «APEX-مصر» تستهدف 100 مليون جنيه أقساط مسندة لمعيدى التأمين نهاية 2022

وأكد أن «أروب» تتجه حاليا نحو التحول الرقمى والشمول المالى خاصة أن التواصل مع الجمهور والعملاء لم يعد قاصرا على التواجد الجغرافى بالمحافظات وهو ما تستهدفه الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى زيادة شريحة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها التأمين ولذلك يجب على شركات التأمين التوجه نحو الترقيم للاستفادة من هذا التوجه للدولة بما يعود بالنفع على القطاع لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى المحلى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية : ندرس توفير مظلة تأمينية للمصريين المُسـافرين عبر شـــركات إلحـــاق العمـــالة

ماهر أبو الفضل 8:45 ص, الأحد, 13 فبراير 22

شركة «APEX-مصر» تستهدف 100 مليون جنيه أقساط مسندة لمعيدى التأمين نهاية 2022

مروة عبد النبي 8:42 م, السبت, 12 فبراير 22

تعرف على وثائق تأمين أصحاب المهن الحرة عالميا وفي السوق المحلية

الشاذلي جمعة 1:18 م, السبت, 12 فبراير 22

الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض المخاطر التى يتعرض لها أصحاب المهن الحرة

الشاذلي جمعة 12:41 م, السبت, 12 فبراير 22

الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بدراســة طبيعة الأخطار التي تواجه المهن الحرة

الشاذلي جمعة 12:03 م, السبت, 12 فبراير 22

زيادات متوقعة فى أسعار تجديد إتفاقيات إعادة التأمين بأبريل ويوليو المقبلين

مروة عبد النبي 9:02 م, الأربعاء, 9 فبراير 22