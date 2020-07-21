«أروب» تبدأ إجراءات التوقيع الإلكترونى

للعمل به العام الحالى بالتعاون مع «إيجيبت تراست»

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات، عن استعدادها لبدء الإجراءات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى للعمل به رسميا خلال العام المالى الجارى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع القائمين على إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات بشركته على إرسال التوقيع الإلكترونى لـ«أروب» إلى شركة «إيجيبت تراست» التى تعاقد معها الاتحاد المصرى للتأمين لأعضائه من الشركات.

وأكد أن «أروب» تسعى بخطى متسارعة نحو تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى حتى تتمكن من اعتماد كل المعاملات الداخلية والخارجية والمراسلات الخاصة بها ممهورة بالتوقيع الإلكترونى لها.

وأضاف أن التعامل بالتوقيع الإلكترونى يعنى تحويل الأوراق إلى مستندات رقمية لها حجية قانونية، مؤكدا أنه سوف يتم استخدامه بكل فروع الشركة فى المحافظات وعلى كل الوثائق والعقود التأمينية التى تصدرها الشركة لعملائها وسيتم العمل به رسميا خلال الشهور القليلة المقبلة .

وأشار إلى أن التوقيع الإلكترونى يضمن تيسير العمليات التأمينية وبالتالى سرعة الإصدار وتحصيل الأقساط التأمينية مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على كل أطراف العملية التأمينية، علاوة على الحد من التزوير لوجود ضمانات كافية للسرية وإجراءات مستمرة لتجديد صلاحية التوقيع الإلكترونى.

وأكد «صابر» أن شركته تسعى بشكل مستمر إلى رفع مستوى المعاملات الإلكترونية فيها وتعمل حاليا على تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بها بهدف إطلاقها خلال العام المالى الجارى.

وأوضح أنه أرسل الشكل والتصور الكامل الخاص بالمنصة الإلكترونية لشركته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض الحصول على كل الموافقات الرسمية الخاصة بها وذلك لترويج بعض وثائق التأمين التى تتلاءم مع التسويق الإلكترونى.

ولفت إلى أن شركته ستقوم بتسويق المنتجات التأمينية النمطية التى سمحت بها «الرقابة المالية» فى القرار «730» الخاص بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وتابع أن هذه الوثائق هى التى يمكن تسويقها إلكترونيا على غرار التأمين الإجبارى على السيارات حاليا من خلال المجمعة ومثل وثائق تأمينات السفر.

وأوضح أن «أروب» سوف تركز خلال الفترة المقبلة على صناعة التأمين الرقمى باعتبارها الاتجاه العام للدولة الذى يتضمن توفير كل الأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية للشركة سوف يتم وضع كل البرمجيات التى تتعامل مع التسويق والتوزيع عليها، علاوة على استهداف الشركة فى المقام الأول التوسع فى التأمينات الفردية والمشروعات متناهية الصغر.