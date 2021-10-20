«أرواحهم لا تقدر بثمن».. رئيس مدينة 6 أكتوبر يتابع نقل سكان عمارة تأثرت بالزلزال (صور)

أوضح أنه بناء على توجيهات وزير الإسكمان عاصم الجزار تم توفير وحده تمليك اخرى فى مساكن ابو الوفا الشماليه.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، إنه وقيادات الجهاز يتابعون نقل سكان عمارة 10 الحي السادس المجاورة العاشرة (أمانكو) التي تأثرت بزلزال الثلاثاء.

وبحسب بيان لجهاز تنمية 6 أكتوبر عبر صفحته بفيسبوك، يتابع النجار وقيادات الجهاز نقل سكان عماره 10 الحى السادس المجاوره العاشرة ( أمانكو) التى تأثرت بزلزال الثلاثاء.



وأضاف: “تم توفير وسيلة نقل للملاك لنقل كل متعلقاتهم”.



وأوضح النجار أنه بناء على توجيهات وزير الإسكان عاصم الجزار تم توفير وحدة تمليك أخرى فى مساكن أبو الوفا الشمالية.



وأكد النجار أن أرواح السكان أهم من كل شئ ولا تقدر بثمن.











وشعر سكان القاهرة بزلزال قوي في تمام الساعة السابعة والنصف وخمس دقائق تقريبا، كما أبلغ مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي في محافظات أخرى أنهم شعروا بهزة أرضية قوية في نفس التوقيت.

ولم تصدر جهات رسمية بيانات حول الهزة الأرضية حتى الآن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل أن زلزالا قويا شعر به سكان مصر ودول محيطة مصدره البحر المتوسط.

وكان سكان القاهرة شعروا بهزة أرضية الأسبوع الماضي، كان مصدرها جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وبلغ قوة الزلزال 6.3 ريختر حسبما ذكر المرصد الوطني لمعهد أثينا الچيوديناميكية.

وقال معهد البحوث الفلكية في مصر في حينها إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت، وشعر بها سكان مناطق متفرقة

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة.