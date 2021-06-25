أرملة جون مكافي رائد برمجيات الفيروسات تتهم الولايات المتحدة بقتله

وأكدت أن مكافي لم يكن يميل إلى الانتحار

وجهت جانيس مكافي، أرملة جون مكافي، عملاق البرمجيات الأمريكي، اتهامات إلى السلطات الأمريكية بالضلوع في قتله في سجن إسباني، حيث كان ينتظر ترحيله إلى الولايات المتحدة، وأكدت أن مكافي لم يكن يميل إلى الانتحار، بحسب وكالة رويترز.

اتهامات أرملة جون مكافي

وقالت جانيس مكافي إنها ترغب في فتح تحقيق شامل في ظروف وفاة ميكافي البالغ من العمر 75 عامًا التي وقعت داخل محبسه يوم الأربعاء الماضي، وأشارت السلطات إلى انتحاره شنقا.

وقالت جانيس إنها تحدثت إلى مكافي قبل ساعات قليلة من العثور عليه مقتولا.

وأبلغت الصحفيين بأن آخر كلماته لها كانت الآتي:” أنني أحبك وسوف أهاتفك في المساء”.

وتابعت:” أنني اتهم السلطات الأمريكية بتحمل مسئولية وقوع هذه المأساة. وبسبب تلك الاتهامات التي لها دوافع سياسية أصبح زوجي الآن ميتا”.

وقالت إنه كان يخطط لاستئناف حكم المحكمة العليا الأسبانية الذي نشر قبل ساعات قليلة من وفاته والذي قضى بترحيله إلى الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية:” نحن نراقب عن كثب التحقيقات التي تجريها الحكومة المحلية بخصوص سبب الوفاة، ونحن مستعدون لتوفير كل الدعم المتاح إلى الأسرة. واحتراما لمشاعر الأسرة خلال هذا الوقت العصيب، فإننا لا نرغب في الإدلاء بأية تعليقات إضافية.”

ألقى القبض على مكافي الذي دشن أول مضاد للفيروسات في العالم للاستخدام التجاري عام 1987، في أكتوبر الماضي في مطار برشلونة.

عاش مكافي مطاردا لسنوات من السلطات الأمريكية، وخلال بعض الوقت كان على ظهر يخت فاخر.

تمت إدانة مكافي في ولاية تينيسي الأمريكية بالتهرب الضريبي ووجهت له اتهامات بالاحتيال في قضية تخص العملات الرقمية في نيويورك.

الانتحار في السجون الإسبانية

وصفت جانيس زوجها بأنه كان مقاتلا ” لديه أمل في تحسن الأحوال،” وأضافت:” لا اعتقد أنه فعل هذا، سأسعى للحصول على إجابات.”

وقال محامي مكافي خافيير فيلالبا إن الأسرة انتظرت نتائج تشريح رسمي، لكنه سيطلب إجراء تشريح آخر مستقل تنفيذا لطلب أسرة ميكافي التي قال إنها ستتخذ إجراءات قانونية فور انتهاء التحقيق في وفاته.

كان مكافي يعيش مع سجين آخر في حجرة واحدة، لكنه كان وحيدا عندما لقى مصرعه، بحسب مصادر داخل السجن.

تخطت معدلات الانتحار داخل السجون الأسبانية المتوسط السائد في السجون الأوروبية بأكثر من 25%، مما يجعلها مصنفة ضمن الشريحة العالية للغاية في معدلات الانتحار، بحسب تقرير لمجلس أوروبا الصادر عام 2020.