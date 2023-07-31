«أرك بلان» للاستشارات يستهدف الإشراف على مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال 2023

يعتزم مكتب أرك بلان للاستشارات الهندسية الإشراف على مشروعات تقدر قيمتها الإنشائية بنحو 300 مليار جنيه خلال العام الجارى 2023.

وقال أحمد عاشور، الرئيس التنفيذى لـ “أرك بلان”، إن المكتب حقَّق بالفعل نسبة جيدة للغاية حتى الآن من مستهدفها، ومن المتوقع تخطى القيمة المستهدفة بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن غالبية المشروعات التى يشرف عليها المكتب تقع فى نطاق منطقة شرق القاهرة، مشيرًا إلى أنه وبصفة عامة باتت المشروعات تتوزع فى جميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع الطفرة العمرانية التى تشهدها الدولة فى الآونة الأخيرة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه لا يوجد نوعية معينة من المشروعات تهيمن على حجم أعمال الشركة، إذ تتنوع المشروعات بين الإدارى والتجارى والسكنى والترفيهى والطبى والتعليمى.

وأفاد عاشور أن غالبية مشروعات الشركة تتركز فى منطقة غرب القاهرة تحديدًا فى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه مع الطفرة العمرانية الحادثة فى الفترة الأخيرة، بدأت مشروعاتها تتوزع فى مناطق أخرى منها مناطق الصعيد وغرب القاهرة وغيره.

ويتعاون المكتب مع كل من القطاعين العام والخاص بالتوازى، فالقطاع العام متمثل فى الهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال المشاركة فى المشاريع القومية، والقطاع الخاص والمتمثل فى الشركات والأفراد.

وخلال الفترة الأخيرة، أكد “عاشور” أن المكتب لم يشارك فى أى مناقصات سواء على الصعيد الداخلى والخارجى، وإنما يركز حاليًّا على تصميم وتخطيط المشروعات التى تعاقد عليها بالفعل.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى يرتكز اهتمام المكتب عليها حاليًا، فتتمثل فى إقامة مشروع المنطقة الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، على مساحة 110 كيلومترات مربعة، وبحجم استثمارات يتجاوز حوالى 400 مليون ريال عمانى.

وأشار الرئيس التنفيذى لمكتب “أرك بلان” للاستشارات الهندسية، إلى أن الهدف الرئيسى من تلك المنطقة هو التبادل التجارى بين الدولتين والتأثير بشكل إيجابى فى الاقتصاد.

كما يقوم المكتب ياستكمال المرحلة الثانية من مشروع مدينة مربط، على مساحة 2000 فدان، واستكمال التعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة لتخطيط المناطق التفصيلية بالمرحلة الأولى، وإنهاء أعمال الحى السكنى الثالث بنهاية العام الجارى.

ووفقًا لبيانات تاريخية، ساهمت شركة “أرك بلان للاستشارات الهندسية” فى عدة مشروعات قومية فى مصر، أبرزها تصميم ووضع المخطط التفصيلى لمدينة الإعلام والصحافة تحت مسمى “الميديا سيتي”، إذ تم تطوير المدينة لاستيعاب جميع القنوات الإعلامية المصرية والخبرات الإعلامية المحلية والدولية.

كما قامت الشركة باستضافة بعض الأعمال والفنادق والمرافق السكنية، لذلك ساعدت الحكومة فى تصميم مركز عدلى منصور للنقل، فضلًا عن مشروعاتها بالخليج، والتى تضم تصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة فى عمان، بخلاف تصميم مستشفى ان ام سى فى دبى، وأيضًا تصميم غرفة التجارة والصناعة بالسعودية.

كما يأمل المكتب أن يستمر التعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى تخطيط المراحل القادمة، وتحديدًا المرحلة الثانية لطرحها على المستثمرين.

وعلى صعيد التوسع خارجيًّا، ينوى “أرك بلان للاستشارات الهندسية” اختراق دولتى المغرب والسعودية بنهاية العام الجارى، نظرًا لوجود مشروعات تنموية بهما على نطاق واسع، وخبرة المكتب للعمل بداخلهم.

ويعد مكتب “أرك بلان” من كبرى المكاتب الاستشارية، إذ يمتلك خبرة تزيد عن 40 عامًا من التخطيط العمرانى، وأحد أطراف التحالف الذى تولى إعداد المخطط الاستراتيجى العام للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتلك المكتب ذراعًا للتطوير العقارى من خلال تدشين أول مشروع له فى العاصمة الإدارية تحت مسمى “إلكول فيردي” على مساحة 3400 متر مربع وباستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وهو مبنى مستدام صديق للبيئة، ويتم تصميم المشروع وتنفيذه بالتعاون مع المعمارى العالمى ستيفانى بيورى، ويضم كافة احتياجات العملاء والمستثمرين.