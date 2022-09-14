«أرك بلان» تعتزم زيادة المحفظة العقارية بعد تجربة «إلكول فيردى» العاصمة

تعتزم شركة أرك بلان للتطوير العقارى التوسع بقوة فى السوق المحلية، بعدما باعت كافة وحدات أول مشروعاتها فى السوق المحلية، ممثلة فى مشروع إلكول فيردى العاصمة «il cuore verde» بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 300 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد عاشور، الرئيس التنفيذى لأرك بلان، إن المشروع يقام على مساحة 3400 متر مربع، وهو مبنى فى العاصمة الإدارية مستدام وصديق للبيئة، ويتم تصميم المشروع وتنفيذه بفكرة urban Forest بالتعاون مع المعمارى العالمى ستيفانى بيورى، ويضم كافة احتياجات العملاء والمستثمرين.

وأضاف عاشور أن المشروع إدارى فقط مما يضمن الخصوصية للمتواجدين فيه وتصل نسبة البناء فيه إلى %30 من إجمالى مساحته بينما تشغل المساحات الخضراء والمرافق %70 منه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من %60 من إنشاءات المشروع اعتمادا على خبراتها الطويلة وستقوم خلال شهر أكتوبر المقبل بالإعلان عن الإنتهاء من الهيكل الخارجى، وكانت الشركة قد حصلت على الارض خلال عام 2019.

وأكد ان المشروع يضم مساحة بنائية 12 ألف متر، ويتكون المبنى من دور أرضى بارتفاع 7 طوابق، وتتولى شركة هوك أعمال المقاولات وتنفيذ الهيكل الخرسانى.

وأشار الرئيس التنفيذى لأرك بلان العقارية إلى أن المشروع يراعى معايير الاستدامة، وخاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغيير المناخ والحفاظ على البيئة ، ومن أبرز المزايا التى يعتمد عليها المشروع الانارة بالطاقة الشمسية والتحكم الذكى للإضاءة والحرارة مما يعزز كونه صديقا للبيئة .

ولفت الى ان الشركة تتواصل مع شركات انجيلزية بهدف تولى مهام ادارة المبنى بعد الانتهاء من التأسيس وتسليمه للعملاء.

ويقع المشروع فى الحى المالى الحكومى أمام البنك المركزى مباشرة وفى أهم ميدان فى العاصمة الإدارية الحديثة كما أنه يقع على المحور المركزى والميدان الرئيسى مباشرة ويقع أيضا بجانب محطة المونوريل ومبنى البورصة وفندق الماسة والمحاور الرئيسية للعاصمة الإدارية .

وأكد أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية فى تغطية التمويلات اللازمة، كما تدرس فى الفترة الحالية اضافة مزيد من الاراضى والمشروعات فى السوق المحلية.

وأوضح أن «ارك بلان للاستشارات تم إنشاؤها عام 1985، وتملك سابقة أعمال جيدة فى عدة دول عربيها أبرزها عمان ومصر والسعودية والمغرب والامارات العربية، ووصل عدد مشروعاتها التى تم تنفيذها إلى اكثر من 1500مشروع، وفى مرحلة لاحقة قررت اختراق ذراع التطوير العقارى فى مصر .

وتطرق الرئيس التنفيذى لأرك بلان الى ان ذراع التصميمات والاستشارات ساهم فى اعداد التصميم لعدة مناطق حيوية فى العاصمة الادارية الجديدة، كما يهتم بالتوسع فى التعامل مع مطورى القطاع الخاص، كما ألمح الى ان العاصمة الادارية بدأت فى استقطاب اهتمام عدة مطورين أجانب وتحديداً من الخليج .

ووفقاً لبيانات تاريخية فقد ساهمت أرك بلان فى تصميم عدة مشروعات قومية فى مصر، أبرزها تصميم ووضع المخطط التفصيلى لمدينة للإعلام والصحافة بالعاصمة تحت مسمى «ميديا سيتى» حيث تم تطوير المدينة لاستيعاب جميع القنوات الإعلامية المصرية والخبرات الإعلامية المحلية والدولية.

بالإضافة إلى استضافة بعض الأعمال والفنادق والمرافق السكنية لذلك ساعدت الحكومة فى تصميم مركز عدلى منصور للنقل.

كما تعددت مشروعات أرك بلان فى الخليج، منها تصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة فى عمان، بخلاف تصميم مستشفى ان ام سى فى دبى، وأيضاً تصميم غرفة التجارة والصناعة بالسعودية.