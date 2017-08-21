أركو تطرح متر لافونتين التجمع الخامس بـ12 إلى 17 ألف جنيه

«التاون هاوس» يبدأ من 4.5 مليونالمال – خاصطرحت الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» مرحلة جديدة من مشروعها «لافونتين» المقام على مساحة 36 فدانًا بالتجمع الخامس خلف نادى «بلاتنيوم» وبجوار مشروع «ماونتن فيو2».وصرح مصدر بالشركة

«التاون هاوس» يبدأ من 4.5 مليون





المال – خاص

طرحت الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» مرحلة جديدة من مشروعها «لافونتين» المقام على مساحة 36 فدانًا بالتجمع الخامس خلف نادى «بلاتنيوم» وبجوار مشروع «ماونتن فيو2».

وصرح مصدر بالشركة بأن المشروع يشمل وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 128 مترا ويبدأ سعر المتر من 12 ألفا و350 جنيها، بإجمالى 2 مليون جنيه، ويبلغ أعلى سعر للمتر بالمشروع 17 ألفا.

وأشار إلى أن أسلوب السداد، يتمثل فى دفع %5 مقدما والباقى بالتقسيط على 8 سنوات، كاشفا أن المشروع يشمل أيضا وحدات «تاون هاوس» بمساحات تبدأ من 267 مترا للمبانى وأسعار تبدأ من 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وأضاف أن المشروع يشمل خدمات من منطقة تجارية، وناد صحى وخدمات ترفيهية ومساحات خضراء وحمامات سباحة.

ويضم المشروع 565 وحدة بمساحات متنوعة، ويأتى ضمن مشروعات تطرحها الشركة العربية خلال العام الجارى، منها مرحلة جديدة من «سيتى ستارز» الساحل الشمالى، باستثمارات 4 مليارات جنيه، على مساحة 160 فداناً بالقرب من طريق «الفوكا الجديد» بواجهة 750 متراً على البحر، وتضم 1137 وحدة و150 فيلا بإدارة فندقية، إلى جانب 550 غرفة فندقية و220 كابينة وبحيرات وبيتش كلوب هاوس، ومنطقة ترفيهية كبيرة بمساحة 100 ألف متر ومبنى تجارى، ومناطق للاستجمام وبحيرات وممرات للركض وركوب الدراجات ومنطقة الأطفال، ومحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع «لافاند» بمدينة 6 أكتوبر، إذ يقام المشروع على 56 فداناً، ويبلغ العدد الإجمالى لوحداته 354 وحدة فى 5 طرازات متنوعة، باستثمارات إجمالية تقدر بـ2.2 مليار جنيه، ويحتوى على مناطق خدمية وترفيهية، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من مشروع «لوريف» القطامية الذى يقع بالطريق الدائرى الشرقى، ويقام على 487 ألف متر مربع.