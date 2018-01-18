أركو تستهدف اقتناص 100 فدان بالعاصمة الإدارية

تضخ 4 مليارات جنيه فى مصر خلال 2018كتبت ـ بدور إبراهيم:كشف أشرف سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية «أركو»، أن الشركة تستهدف التقدم للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 100 فدان نهاية العام الحالى، مؤكداً التزام «أركو» بتطبق الإستراتيجية ال

تضخ 4 مليارات جنيه فى مصر خلال 2018





كتبت ـ بدور إبراهيم:

كشف أشرف سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية «أركو»، أن الشركة تستهدف التقدم للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 100 فدان نهاية العام الحالى، مؤكداً التزام «أركو» بتطبق الإستراتيجية التى أعلنت عنها خلال العام الماضى، والتى تسهدف بناء نحو 20 ألف وحدة خلال 5 سنوات.

وكشف سالمان عن عزم الشركة ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى السوق المصرية خلال 2018، على أن توجه الاستثمارات لاستكمال المراحل الإنشائية المختلفة من مشروعاتها القائمة،الى جانب ترقب البت فى العروض المقدمة من جانبها للأراضى المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة.

وتقدمت «أركو»، المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الرحمن الشربتلى، بعروض لهيئة المجتمعات على 4 قطع أراضٍ ضمن المطروحة بنظام الشراكة، إحداها بمساحة 103.74 فدان بمنطقة الجامعات بالقاهرة الجديدة، والأخرى 194.38 فدان بجنوب أرض بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وقطعة 500 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد، والأخيرة 410 أفدنة بالشيخ زايد.

وتعد “أركو” إحدى الشركات التى تنفذ مشروعات بالشراكة مع وزارة الإسكان، وتنفذ مشروع “لاجون” الساحل الشمالى، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 800 مليون جنيه، ويقام على بعد 8 كيلومترات من العلمين الجديدة، كما تنفذ عدة مشروعات، منها مرحلة جديدة من «سيتى ستارز» الساحل الشمالى، والمرحلة الثانية من لافاندا بالسادس من أكتوبر، وكذلك مرحلة جديدة من مشروع “لافونتين” بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الأخيرة من «لوريف» القطامية.

كما تطور الشركة 148 ألف متر مربع بالقطامية لتنفيذ مشروع سيتى ستارز القطامية، الى جانب مشروع «مارينا جبل الرصاص» بمرسى علم على مساحة 650 ألف متر مربع، وتخطط الشركة لتطوير مشروع «سيتى ستارز» بمدينة الشيخ زايد على مساحة 212 ألف متر مربع.