أركريت ديزاين يفوز بتصميم ثالث أعلى برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية

فاز مكتب أركريت ديزاين Archrete Designs بتصميم ثالث أعلى برج فى أفريقيا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسط منافسة دولية مع أكثر من 20 مكتب هندسي دولي في مصر والوطن العربي.

ويعد مشروع “نايل بيزنس سيتي” Nile Business City أحد مشروعات شركة النيل للتطوير العقاري، بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، ثالث أطول برج فى إفريقيا وثانى أطول برج بالعاصمة بعد البرج الايقوني بإرتفاع 233 متر.

خبرات ممتدة بالعاصمة

ونجح مكتب أركريت ديزاين Archrete Designs وسط المنافسة العالمية لتنفيذ هذا المشروع العالمى فى إقتناص تصميمه، نظراً لخبرات المكتب الهندسي الذى نجح فى تصميم أكثر من 40 مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتصميم أكثر من 1000 مشروع مابين عمارة أو فيلا سكنية، و10 تصميمات داخلية وخارجية لعدد من القصور والفيلات خارج مصر.

ويعتبر مكتب أركريت ديزاين، إحدى أبرز الشركات العاملة بمجال الاستشارات الهندسية، بشراكة بين 4 مهندسين ( أحمد إيهاب – محمد تمام – محمد سمير – مصطفى عفيفى)

ويتميز بالإشراف على العديد من الأعمال العقارية المميزة مع كبرى شركات التطوير العقارى فى العاصمة الإدراية الجديدة، ونجح المكتب خلال سنوات معدودة في حجز ترتيبه في الصفوف الأولى بالسوق المصرية.

فكرة إنشاء المكتب

وجاءت فكرة إنشاء المكتب بهدف بناء حياة جديدة تبدأ بتغيير شكل المعمار فى مصر من خلال الـ mix strategy وتم دمج جزء من الكلمتين Architecture وconcrete بما يعكس طبيعة عمل المكتب وتخصصه فيLandmarks .

ونجحت الشركة فى مجال التصميم المعماري للمباني على اختلاف أنواعها، حيث تم دمج العديد من الأنماط المعمارية والخروج بخليط معماري جديد ومميز يراعي التطور التكنولوجي والمباني الذكية الذي تشهده العمارة على مستوى العالم.