«أركان جروب» : 500 مليون جنيه استثمارات الشركة.. ودراسة إطلاق 4 مشروعات

تدرس شركة أركان جروب إطلاق 4 مشروعات جديدة في شرق وغرب القاهرة، خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تصل إلى 750 مليون جنيه، بأنشطة متنوعة بين سكني وتجاري وإداري وطبي.

قال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أركان جروب، إنه يجرى دراسة تنفيذ مشروع سكني بالشراكة مع مستثمر على مساحة 10 أفدنة (42 ألف متر مربع) بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، ويضم أكثر من 70 فيلا، بإجمالي استثمارات متوقعة تتراوح بين 175 و200 مليون جنيه.

وأضاف عيسى أنه يجرى الانتهاء من الرسومات الخاصة لمشروع تجاري إداري على مساحة 2000 متر في مدينة الشيخ زايد باستثمارات تتراوح بين 130 و140 مليون جنيه، ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع في النصف الثاني من 2021، والانتهاء منه خلال عام ونصف العام.

وكشف رئيس شركة أركان جروب عن الانتهاء من الرسومات والتراخيص والموافقات المبدئية لمشروع مدرسة أركان فيوتشر سكول، مشيرًا إلى اقتراب الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية، وبدء أعمال الحفر في مشروع المدرسة خلال الأشهر القلية المقبلة، على أن يتم الافتتاح خلال عام 2023.

وأوضح عيسى أن المدرسة تقع على مساحة 8 آلاف متر مربع أمام نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي استثمارات تبلغ 160 مليون جنيه، وتضم نحو 1000 طالب، وهو مشروع تعليمي بنظام الأسهم تم تسويق نحو 50% منه حتى الآن، حيث إن أولياء الأمور هم الملاك، ويحصلون على عائد استثماري سنوي يتعدى الـ25%، للمساعدة في تخفيف الأعباء عنهم.

ولفت رئيس شركة أركان جروب إلى دراسة تكرار تجربة المدرسة في مشروع مستشفى في قلب مدينة الشيخ زايد بنظام الأسهم، على مساحة 3500 متر مربع، بإجمالي استثمارات متوقعة تتراوح بين 150 و170 مليون جنيه، متوقعًا الإعلان عن المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

تدرس دخول العاصمة الإدارية بمشروع تجاري إداري

وقال عيسى إن الشركة تدرس التوسع شرق القاهرة عن طريق إطلاق مشروع بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه.

وذكر أن أركان جروب نجحت في تنظيم معرضين صغيرين للعملاء خلال العام الحالي، وذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الشركة تنظم عدة معارض أخرى خلال الأشهر المقبلة في عام 2021.

وكشف عيسى أن استثمارات مشروعات الشركة تبلغ في الوقت الحالي نحو 500 مليون جنيه موزعة على 50 مشروعًا سكنيًّا إضافة إلى مشروع تعليمي، وتستهدف الشركة طرح من 15 إلى 20 مشروعًا سكنيًّا جديدًا.

وتوقّع عيسى انتعاش السوق العقارية المصرية بعد شهر رمضان، خاصة مع وجود مؤشرات باتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، ما يؤثر بدوره على القطاع العقاري ويجعله المستفيد الأكبر من هذا الخفض.

وتقدم شركة أركان جروب عروضًا من صفر إلى 15%، والتقسيط حتى 7 سنوات، وأسعارًا تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وسعر متر يبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه.