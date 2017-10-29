أركان تتوسع في استغلال 250 ألف متر بالشيخ زايد

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة أركان العقارية بمدنية الشيخ زايد ستقوم بعمل توسعات على مساحة 250 ألف متر مسطح، لافتا إلى أن التوسعات ستشمل فندقا، و3 سينما، ومسرحا سعته 1400 مقعد، فضلا عن مجموعة من المباني ا

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة أركان العقارية بمدنية الشيخ زايد ستقوم بعمل توسعات على مساحة 250 ألف متر مسطح، لافتا إلى أن التوسعات ستشمل فندقا، و3 سينما، ومسرحا سعته 1400 مقعد، فضلا عن مجموعة من المباني العقاري والمحلات التجارية.

وأضاف خلال كلمته في موتمر المال جي تي إم، أن صندوق استثمار معاشات بدولة الكويت يسهم في المشروع بنسبة 70‎‎%، لافتا إلى أن “أركان” سبق أن نفذت مشروعا في منطقة الشيخ زايد، وحاليا نسبة الإشغال في مباني المشروع سواء محلات أو مطاعم بلغت 100‎‎%.

وطالب بدر الدين أن يكون هناك بعض التسهيلات اللازمة للتوسع في صناديق الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن صندوق دولة الكويت أسهم في المشروع بعد تأكده من أرباح المشروع خلال فترة زمنية محددة.