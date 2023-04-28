«أركان بالم» للاستثمار العقاري تطلق حملة مساهمات مجتمعية متنوعة في بعض المحافظات

أطلقت شركة ” أركان بالم للاستثمار العقاري ” حملة “بنبني مع بعض”، والتي شملت سلسلة من المساهمات المجتمعية المتنوعة فى عدة مجالات.

وأكدت شركة ” أركان بالم ” أن تلك الحملة بمثابة نقطة بداية وانطلاق نحو مساهمات مجتمعية أكبر سيتم تنفيذها والاعلان عنها تباعا طوال العام، وذلك فى إطار حرصها على تأصيل الترابط بين المصريين ودعم الفئات الأكثر احتياجا فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشملت المساهمات التى أطلقتها ” أركان بالم” خلال شهر رمضان تطوير بيوت الأهالي بمحافظة بنى سويف، وقافلة علاجية بمحافظة الفيوم ، بالإضافة إلى مساهمة تعليمية عبر التكفل بأول فصل لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعانت ” أركان بالم ” فى حملتها بجمعية ” ديارنا ” بالإضافة إلى بعض الشباب لتحديد الأسر المستحقة للدعم.

وتم اختيار عدد من البيوت التى تحتاج لبناء أسقف جديدة بمحافظة بني سويف وتم بناء عدد من الأسقف.

وفى محافظة الفيوم، نظمت شركة ” أركان بالم ” قافلة علاجية تضم 8 أطباء بتخصصات مختلفة تشمل الأطفال والجلدية والباطنة والرمد وقامت القافلة بالكشف على عدد من أطفال محافظة الفيوم ، وتكفلت بمصاريف العلاج للمستحقين وأيضا العمليات وكذلك توفير نظارات للأطفال.

وقام فريق المتطوعين بـ ” أركان بالم ” بمساعدة الأطباء والأطفال وتوعية الأهالي.

كما قدمت ” أركان بالم ” الدعم الكامل لأول فصل فى محافظة الفيوم لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تكفلت الشركة باحتياجات الأطفال بالكامل من مصاريف مدرسية وملابس وتغذية وعلاج كذلك تجهيز الفصل.

وأعلنت شركة “أركان بالم ” استكمال الدور المجتمعي والتوسع فى أنماط جديدة خلال الفترة المقبلة.

وشركة ” أركان بالم” للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة بدر الدين، وتنفذ حاليا مشروع 205، أكبر مشروع خدمي متكامل بغرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.