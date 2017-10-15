أركان العقارية تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة إبنيها

المال - خاص: أطلقت شركة أركان للمقاولات والاستثمار العقاري، المرحلة الثانية من مبادرتها "إبنيها" التي بدأت مارس الماضي، لتنفيذ وحدات سكنية تباع بهامش ربح 10%، لمواجهة جشع المقاولين. وقال عماد عيسى، رئيس أركان العقارية، إن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ 6 مشروعات سكنية خ

المال – خاص:





أطلقت شركة أركان للمقاولات والاستثمار العقاري، المرحلة الثانية من مبادرتها “إبنيها” التي بدأت مارس الماضي، لتنفيذ وحدات سكنية تباع بهامش ربح 10%، لمواجهة جشع المقاولين.

وقال عماد عيسى، رئيس أركان العقارية، إن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ 6 مشروعات سكنية خلال فترة تنتهي مارس 2018 بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه، بدلاً من 62 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروعات المرحلة الثانية تتوزع كالتالي: 3 مشروعات بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروعين في مدينة الشيخ زايد، وآخر بمدينة القاهرة الجديدة.

وذكر رئيس أركان العقارية، أن المبادرة نفّذت حتى الآن 4 مشروعات بمدينة الساس من أكتوبر بلغت تكلفتهم الحقيقية 18 مليون جنيه، بدلًا من 28 مليون جنيه، وهو هدف المبادرة الأساسي.

وأشار إلى أن مساحة الوحدات بالعمارات المنفذة في مدينة السادس من أكتوبر متنوعة من (130 – 140 – 200) متر، بالإضافة لتوفير دوبلكسات.



وناشد الدولة بضرورة التدخل وتفعيل الدور الرقابي على التجار، وأسعار الخامات، والتي تؤثر بدورها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى سعر الحديد الذي يرتفع باستمرار رغم أن سعر الدولار ثابت منذ فترة.

وطالب بتوفير أراضٍ بأسعار مخفضة حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كانت شركة أركان العقارية أطلقت مبادرة “ابنيها”؛ لمواجهة الأسعار المبالغ فيها للعقارات عقب تحرير سعر الصرف، مؤكدة أن نسبة الزيادة الفعلية في سعر المتر المربع بعد التعويم هي 250 جنيهًا، ولكن بعض المقاولين طبقوا زيادة تقدر بمبلغ 1500 جنيه.

وانطلقت المبادرة في مدينة السادس من أكتوبر أكتوبر ممتدة إلى مدينة الشيخ زايد ومنها إلى مدينة القاهرة الجديدة، وتهدف التوسع لباقي المدن الجديدة في محافظات الجمهورية.

