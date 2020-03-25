«أركان» العقارية تفاوض «أليانز» لتغطية أقساط العملاء حال الوفاة



تعتزم شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقارى توقيع اتفاقية تعاون مع أليانز مصر للتأمين، لتتولى الأخيرة توفير خدمات التأمين وتغطية جميع الأقساط المتبقية لعملاء «أركان» حال وفاة أى متعاقد.

قال عماد عيسى، رئيس أركان للإنشاءات والتطوير العقارى، إن التفاوض بين الطرفين بدأ منذ فترة وتم الاتفاق على وضع التفاصيل النهائية للاتفاق الذى يعزز من درجة الأمان سواء للعميل أو للمطور العقارى.

أضاف عيسى لـ«المال» أنه بموجب الاتفاقية يقوم العميل الراغب فى شراء وحدات تابعة لأركان، بالتوقيع على وثيقة التأمين مع عقد الوحدة السكنية الخاصة به، وحال الوفاة تقوم «أليانز» بسداد باقى الأقساط عن العميل.

أشار إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مبدئى مع «أليانز مصر»، وجار استكمال المفاوضات النهائية بعد انتهاء الأزمة التى يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن أركان حصلت منتصف العام الماضى على قطعة أرض 2000 متر بمدينة الشيخ زايد، لتنفيذ مشروع تجارى إدارى، يضم 30 وحدة تجارية، و70 وحدة إدارية، باستثمارات قدرها 65 مليون جنيه، وتمتلك كومباوند جيسى هيلز بأكتوبر.

أفاد عيسى أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على القطاعات وأدت إلى تأجيل بعض الأعمال ومنها الحركة البيعية للعملاء.

تابع: أن شركته تعمل على وضع آليات جديدة عقب انتهاء الأزمة الراهنة، لتنشيط السوق منها تقديم مجموعة من العروض الجديدة للعملاء وتخفيض أنظمة السداد.

وأكد أن شركته قد قامت بإطلاق عدة مبادرات لتنشيط السوق منها مبادرة تحدى الخير التى تهدف إلى توجيه نسبة من حصة بيع أى وحدة من الشركة لمؤسسات خيرية فى ظل الأزمة الراهنة.

ويشار إلى أن شركة كاسيل للتطوير العمرانى وقعت اتفاقية تعاون مع أليانز مصر للتأمين لتتولى تغطية جميع الأقساط المتبقية للعملاء حال الوفاة، لتصبح بذلك الوحدة السكنية التى اشتراها قبل وفاته إرثاً شرعياً لعائلته دون الحاجة لتسديد أى مستحقات متبقية.