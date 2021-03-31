«أركانيا» تطلق أول مول تجارى بالمنصورة الجديدة باستثمارات 110 ملايين جنيه

تعتزم شركة «أركانيا» العقارية تنفيذ مشروع مول المنصورة الجديدة فى مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 3800 متر مربع باستثمارات تقدر بحوالى 110 ملايين جنيه.

قال أشرف مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة «أركانيا» العقارية، إن المشروع عبارة عن مول تجارى يتكون من 4 أدوار، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات مستهدفة بحوالى 200 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الأعمال الإنشائية للمشروع ستبدأ فور الحصول على محضر استلام قطعة الأرض، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار، إلى أنه سيتم تسليم الأرض بمحضر استلام منتصف أبريل المقبل، لافتا إلى أن المشروع يشرف على تنفيذه مكتب حافظ للاستشارات الهندسية الذى يتمتع بسابقة أعمال كبيرة فى مجال المولات.

وأوضح، أن شركته تعاقدت مع شركة «إيه آر إيه» نظرا لقوتها فى إدارة المولات والتواصل مع كبرى «البراندات» فى مصر.

وأفاد مصطفى، أنه من المنتظر الانتهاء من المشروع وتسليمه بنهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن مول المنصورة الجديدة حقق نحو %60 عقود بيعية حتى الأن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أركانيا، أن شركته تعتزم تنفيذ مشروع سكنى «كمباوند» خلال العام الجارى على مساحة 50 فدانا بالمرحلة الثانية بالمنصورة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنه فى بداية إنشاءات مول المنصورة الجديدة.

وتابع، أن الشركة تخطط للتوسع فى مشروعاتها، لافتا إلى أنه فى الربع الأول من العام المقبل سيتم المقارنة بين الدخول بمشروعات إما فى العاصمة الإدارية الجديدة أو الشيخ زايد.

يذكر أن الشركة قامت بتنفيذ حوالى 12 مشروعا بين المنصورة الجديدة ومحافظة المنصورة مثل مجتمع «كمبنسكى» وهو أول مشروع سكنى لها، وبرج «أكاسيا» بالمنصورة وهو مشروع سكنى ادارى، وكذلك مشروعات فيلات فى دمياط الجديدة.

وأوضح أشرف مصطفى، أن شركته تمتلك محفظة أراضى بحوالى 15 ألف متر مربع، لافتا إلى أنه يستهدف توسيع محفظته بضخ مشروعات جديدة.

و تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استثمار 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2021/ 2022 ) فى مدينة المنصورة الجديدة لاستكمال أعمال الإنشاءات والمرافق والتوسعات فى المدينة، مقابل 5.5 مليار خلال العام المالى الحالى.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز المدينة، إن الخطة الجديدة التى أرسلها الجهاز للهيئة تتضمن استكمال أعمال المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ مشروعات المرافق للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أن حصيلة مبيعات أراضى التخصيص الفورى بالمدينة سجلت حوالى 900 مليون جنيه بإجمالى 85 فدانا بأنشطة مختلفة أبرزها التجارى والتعليمى والإدارى والطبى والمختلط.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة نحو 2063 فدانًا، تنفذ على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1 مارس 2018، وتتوسط محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ .

يشار إلى أن «رجب» قال منذ فترة إن الاستثمارات القائمة بالمدينة بلغت 21 مليار جنيه، تشمل مشروعات «سكن مصر» و«جنة» للإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات، وأبراج المنصورة، فضلًا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.

وأوضح سابقاً أن الجهاز انتهى من إسناد أعمال تنفيذ 224 عمارة إسكان فاخر بالمرحلة الثانية من مشروع (جنة) بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات، وتم تسليم المشروع لعدة شركات منها الجيزة للمقاولات والصرح للمقاولات.

وتطرق إلى أن جهاز المنصورة الجديدة لايزال يتواصل مع الجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء أعمال التخطيط لطرح 500 فيلا، ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الفيلات التى يتم تأسيسها .

وأكد أنه من المخطط إنشاء 1150 فيلا بالمنصورة الجديدة تطل على شاطئ البحر المتوسط، لتتناسب مع الطلب المرتفع على تلك النوعية من الوحدات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم (8) لسنة 2018 بإضافة 809 أفدنة؛ ليصبح إجمالى مساحة المدينة 5913 فدانًا.