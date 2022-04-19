«أرقى العقارية» تطرح مشروع «أڤيري بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

صرح المهندس محروس الزيني رئيس مجلس إدارة مجموعة أرقى للتطوير العقاري، بأنه تم الانتهاء من كافة التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بأبراج “آي بيزنس بارك” وتم البدء في الإنشاءات منذ 10 أيام بعد الانتهاء من أعمال الحفر كاملة.

وصرح أحمد جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه تم الإعلان عن “أڤيرى بارك” كمشروع جديد نظراً لأن هذه المرحلة من أبراج “آي بيزنس بارك” لها طبيعة خاصة تجعلها بمثابة مشروع جديد ومستقل، خاصة أنها تنفرد باحتوائها على مطاعم وكافيهات معلقة في الدورين الـ19 و20 المتصلين بأبراج “آي بيزنس بارك” وهي الوحدات التجارية الحصرية والوحيدة والأعلى على ارتفاع 91 مترا في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، إضافة إلى محميات “الأڤيري” الحصرية أيضاً على مستوى العاصمة.

وصرح هيثم كامل رئيس قطاع المبيعات أن مشروع “أڤيري بارك” يتمتع بإطلالة مباشرة على فندق الماسة إلى جانب رؤية مباشرة وموجهة للبرج الأيقوني إضافة إلى تميز الموقع الذي يقع في تقاطع محور محمد بن زايد مع المحور المركزي، وهو ميدان الداون تاون أو ميدان التحرير الجديد، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات التجارية تبدأ من 65 مترا والإدارية 37 مترا بأسعار تبدأ من 235 ألف للتجاري، و80 ألف للإداري، والمساحات البيعية للمشروع تقدر بـ 11 ألف متر مربع.

وأضاف أن الدورين الـ19 و20 تجاري وإداري، والدور الـ18 إداري بالكامل مشيراً إلى وجود محميتين للأشجار والطيور النادرة تطل عليها جميع المكاتب مباشرة، وتلك ميزة تنافسية من عدة مميزات يتمتع بها المشروع علاوة على قوة التصميمات التشغيلية.

ومن جانبه أوضح أحمد زيادة رئيس قطاع التسويق بالمجموعة أن سر تسمية هذه المرحلة بالـ “أڤيرى” يرجع إلى المفهوم العالمى لمحميات الأشجار والطيور، ومن هنا ظهر الاسم الجديد للمشروع، لافتاً أن قسم الأبحاث والتطوير قام بالعديد من الدراسات على مستوى العالم للوصول إلى منتج عقاري متميز تنفرد به أرقى عن غيرها حتى تحافظ الشركة على ريادتها للسوق العقارى وتميزها بكل ماهو جديد وهذا ما يؤكد دائماً تمسكنا بكلمة “لأرقى السبق” في كل المحافل والأحداث، متوقعا أن المحميات التي تم الإعلان عنها ستحول المشروع لمزار سياحي مميز بالعاصمة الإدارية.