«أرقام X الزراعة»| نستعرض أهم الأرقام حول مجمعات الخدمات الزراعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع “أرقامX الزراعة”، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأشار الإصدار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،عددا من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي عدد هذه المجمعات حوالي 332 مجمع خدمات زراعية، وتقدم المجمعات الخدمية، جميع الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز إرشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

وأكد التقرير أن المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية،و329 جمعية زراعية، 305مراكز إرشادية، و46 مركزا لتجميع الألبان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا بعنوان الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بالقطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.