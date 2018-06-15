أرقام مميزة لرونالدو في المونديال بهدفيه في إسبانيا

علي المصري حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد رقمين قياسيين، بهدفه الأول في مرمى إسبانيا، اليوم الجمعة، في اللقاء المقام في الجولة اﻷولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم. وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في مرمى إسبانيا بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في التار

علي المصري

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد رقمين قياسيين، بهدفه الأول في مرمى إسبانيا، اليوم الجمعة، في اللقاء المقام في الجولة اﻷولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في مرمى إسبانيا بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 نسخ لبطولات دولية كبرى متتالية ضمن منافسات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا وكأس القارات.

كما أصبح نجم ريال مدريد رابع لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، ليعادل بذلك نفس الإنجاز الذي حققه الأسطورة بيليه، وميروسلاف كلوزه وأوفي زيلر.

احتفل رونالدو، بطريقة جديدة، بعدما سجل هدفه اﻷول بمرمي إسبانيا، ففي الدقيقة الثالثة من المباراة الجارية حاليا، حصل رونالدو على ركلة جزاء بعد عرقلة من زميله في ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، مدافع منتخب إسبانيا.

وترجم الدون ركلة الجزاء بنجاح في الزاوية اليسرى لديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليقفز عاليا في الهواء، ثم يحتفل بطريقة جديدة مداعبا ذقنه أمام كاميرات المصورين.

وتعد ركلة الجزاء التي حصل عليها رونالدو، هي ثاني أسرع ركلة في نهائيات كأس العالم، بعد ركلة الجزاء التي سجل منها روبن فان بيرسي لاعب منتخب هولندا في مرمى البرازيل في عام 2014، حين سجل في الدقيقة الثالثة.

