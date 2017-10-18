أرقام مستشارا لتخارج مساهمين رئيسيين من مصر كافيه

شريف عمر:علمت «المال» أن شركة «أرقام كابيتال» للاستثمارات المالية، تتولى مهام المستشار المالى لصالح اثنين من المساهمين الرئيسيين بشركة مصر كافية، بهدف التخارج من حصتهما البالغة نحو %75 من هيكل ملكيتها.وكانت شركة أبراج كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر، قد دخلت فى مفاوض

شريف عمر:

علمت «المال» أن شركة «أرقام كابيتال» للاستثمارات المالية، تتولى مهام المستشار المالى لصالح اثنين من المساهمين الرئيسيين بشركة مصر كافية، بهدف التخارج من حصتهما البالغة نحو %75 من هيكل ملكيتها.

وكانت شركة أبراج كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر، قد دخلت فى مفاوضات جادة مع المساهمين الرئيسيين لشركة مصر كافية نهاية 2015، للاستحواذ على حصة حاكمة، إلا أن المفاوضات توقفت خلال المراحل النهائية للصفقة مطلع العام الماضى.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة – فضلت عدم ذكر اسمها – إن المساهمين الراغبين فى التخارج أحدهما الأردنى جورج جراسيموس، مؤسس الشركة، بالإضافة إلى مستثمر مصرى آخر، مشيرة إلى أن العملية لا تزال فى مراحلها الأولية، وأنه لم يتم تحديد وقت لإنهائها.

ويبلغ رأسمال «مصر كافيه» 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من المساهمين المصريين والأجانب، وهى أول شركة متخصصة فى إنتاج القهوة الفورية فى مصر، وتأسست عام1984، وتنتج القهوة الفورية و«كافيه لاتيه» و«كابتشينو»، والمشروبات الطبيعية الفورية مثل الكركديه، والتوت، والفراولة، بجانب منتجات أخرى، وتملك 30 علامة تجارية.

وفى حوار سابق لمنير مسعود، الرئيس التنفيذى لمصر كافية مع «المال»، أوضح أن الشركة تستحوذ على حصة فى حدود «10 – %15» من السوق المحلية لتصنيع القهوة سريعة الذوبان، وتملك مصنعاً بالعاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر، يحتوى على 4 خطوط %80 من طاقتها لمنتجات القهوة سريعة الذوبان، فى حين يسيطر الشاى وبدائل القهوة على %20 لكل منهما.

وأوضح أن الشركة أضافت مؤخراً خط إنتاج جديدًا للشاى، باستثمارات قاربت 300 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، التى وصلت إلى 9 آلاف طن فى العام من جميع المنتجات.

ووفقاً لمسعود فإن «مصر كافيه» تصدر %60 من إنتاجها لأكثر من 30 دولة بالأسواق الأفريقية والأمريكية والأوروبية، ويقارب حجم استثماراتها 2 مليار جنيه، كما أن لديها خطة لاستثمار 300 مليون جنيه بمجال التعبئة والتغليف خلال الفترة المقبلة.