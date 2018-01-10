أرقام كبيتال تتوقع انحسار التضخم إلى 12% فى يونيو

خالد بدر الدين: تتوقع ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في شركة أرقام كابيتال استمرار تراجع التضخم إلى أن تصل لحوالى 12 % فى منتصف هذا العام انخفاضا من توقعاتها السابقة عند 23 %. وقالت الدسوقي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة و يعكس

خالد بدر الدين:

تتوقع ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في شركة أرقام كابيتال استمرار تراجع التضخم إلى أن تصل لحوالى 12 % فى منتصف هذا العام انخفاضا من توقعاتها السابقة عند 23 %.

وقالت الدسوقي اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة و يعكس حاليا الارتفاع والانخفاض في أسعار المنتجات وخاصة الغذائية بعد أن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن -0.2 % في ديسمبر من 1 % في نوفمبر الماضى.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت 1.6 % في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر من العام الماضى وانخفضت الخضروات بنسبة 0.5 % والأسماك والمأكولات البحرية 1.1 %.

ورفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات مع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق مما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو ليسجل 35.3 % قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا.

