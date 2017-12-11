أرقام كابيتال: 2% خفضًا متوقعًا لأسعار الفائدة في فبراير المقبل

منى عبد الباري توقع بنك استثمار أرقام كابيتال ان يجري البنك المركزي خفضا في معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ما يعادل 2 نقطة مئوية في اجتماعه فبراير المقبل. وتستقر معدلات الفائدة حاليا عن معدلات 18.75 و 19.75 للإيداع والاقتراض منذ آخر زيادة أقرها المركزي مطلع يوليو الماضي. وقالت ريهام ال

منى عبد الباري

توقع بنك استثمار أرقام كابيتال ان يجري البنك المركزي خفضا في معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ما يعادل 2 نقطة مئوية في اجتماعه فبراير المقبل.

وتستقر معدلات الفائدة حاليا عن معدلات 18.75 و 19.75 للإيداع والاقتراض منذ آخر زيادة أقرها المركزي مطلع يوليو الماضي.

وقالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال إن السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي عبر رفع معدلات الفائدة أدت الهدف منها عبر جذب السيولة النقدية، وبالتالي فإن الاستمرار فيها لن يؤتي بأي نتائج جديدة.

ورجحت الدسوقي أن يسجل الخفض التراكمي الذي سيجريه المركزي في معدلات الفائدة خلال العام المقبل نحو 500 نقطة .

وقالت الدسوقي إن إنخفاض التضخم في نوفمبر جاء مدفوعا بأثر سنة الأساس الايجابى ومرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، إلا أنه جاء أعلى بـ1% من النسب التي رجحها أرقام سابقا عند 25%.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد الماضي تراجع معدلات التضخم على اساس سنوي في نوفمبر الماضي إلى 26% مقارنة بنحو 31% في أكتوبر.

ورجحت الدسوقي تراجع التضخم شهر ديسمبر الحالي لمستوى ٢٣٪‏ على ان يتراجع إلى 19% في يناير 2018.

إلا أنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن التأثيرات الموسمية لاحتفالات رأس السنة والكريسماس القبطى قد تدفع معدلات التضخم السنوي والشهري في ديسمبر ويناير للارتفاع جزئيا، قبل أن تعاود اتجاهها النزولي صوب مستويات تتراوح بين 13 و 14% فى منتصف ٢٠١٨ ، و قبل اتخاذ الحكومة قرارات بزيادة أسعار الطاقة مجددا.

و رغم ارتفاع معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقارنة بـ 3.4% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، تقول الدسوقي إن معدلات النمو الاقتصادي لن تتجاوز حاجز الـ6% .

وقدرت النسب المرجحة للنمو على الترتيب بنحو 4.5% و 5.5% و 6.2% على مدار ثلاث سنوات مالية 2018 و 2019 و 2020 ، وذلك إذا لم تتم إصلاحات ملموسة على صعيد الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق نمو في التصنيع والصادرات.

وبحسب الدسوقي فإن الارتفاع التدريجي في معدلات النمو يأتي كرد فعل لتكيف المؤسسات والمستهلكين مع الارتفاعات السعرية، بجانب تراجع سعر الصرف، ونمو الخدمات.

وتوقعت استمرار وتيرة الانتعاش ببطء العام المقبل، مع اتجاه المركزي لخفض نسب الفائدة، والذي سينعكس إيجابا على تكلفة الدين للشركات المقترضة، إلا أنها أشارت إلى أن تراجع نسب البطالة، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، يتطلب اصلاحات اكثر.

وأكدت الدسوقي توقعاتها السابقة بتحرك سعر الدولار بين مستويات 16.5 و 18 جنيه مع وجود تدفقات دولارية من السياحة و اتساع المدى الى ١٦-١٨ مع عودة السياحة الروسية ومبيعات المؤسسات والمواطنين من الدولار للبنوك، و وتحويلات العمالين بالخارج.