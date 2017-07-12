أرقام كابيتال يتوقع خفض أسعار الفائدة بالنصف الأول

قال بنك استثمار “أرقام كابيتال” إن قرار البنك المركزي الأخير زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2%، يعد إشارة على قرب انتهاء السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك، متوقعًا اتجاه “المركزي” لإجراء خفض في أسعار الفائدة، فى أواخر ٢٠١٧/النصف الأول من عام ٢٠١٨.

و كان البنك المركزي قد قرر يوم 6 يوليو الحالي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% لتصل إلى 18.75% و19.75% على الترتيب؛ بهدف السيطرة على التضخم الذي شهد قفزات كبيرة في ظل القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر الماضي، وتضمنت قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات مرتين متتاليتين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% إلى ١٤%.

وأبقى بنك الاستثمار، في تقرير حديث له، تلقّت “المال” نسخة منه، توقعاته لمعدلات التضخم عند مستويات ٣٠% متوقعا تخفيف حده الحد الاقصى من ٣٥% الى ٣٤% خلال أشهر الصيف، تبدأ الهبوط مع مرور عام على تحرير سعر الصرف إلى مستويات تحوم حول أواخر 20% في نوفمبر المقبل، كما أبقى توقعاته لمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي عند 4.5% خلال العام المالي الحالي.

وقال “أرقام” إن التدفقات من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة لا تنعكس على سعر الصرف، إذ أنها تذهب للبنك المركزي، وليس للبنوك بالقطاع المصرفي.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي ١٠ مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، كما سجلت تحويلات العمالة المصرية في الخارج نسبة 11% لتسجل خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية أبريل الماضي 9.3 مليار دولار.

ويتحرك سعر الدولار حاليًّا عند مستويات تقترب من الـ18 جنيهًا، بعدما استمر عند مستويات تتجاوز الـ18 جنيهًا، الفترة الماضية.

وقال التقرير إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لن يؤدي إلى تراجع الجنيه بشكل فوري، مشيرًا إلى أن قوة موقف العملة المحلية لن تدفع التضخم للتراجع سوى في حالة تشجيع القطاع العائلي على التخلص من العملات الأجنبية من خلال فوائد أعلى على شهادات الاستثمار.

إلا أنه قال في الوقت نفسه، إنه يتوقع تعافي العملة المحلية وتحقيقها ارتفاعًا بنحو 10% أو أكثر بنهاية العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بدعم من تحسن تحويلات العمالة والتدفقات الاستثمارية، ورفع الحظر عن السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر.

كان الجنيه قد شهد تحسنًا أمام الدولار بدايات يوليو الحالي، بعدما ارتفع بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر مسجلًا 17.95 جنيه خلال الأسبوع الأول من يوليو، وتداولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، العملة المحلية عند 17.89 و17.95 و17.95 مقابل الدولار على التوالي.