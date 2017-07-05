أرقام كابيتال يتوقع ارتفاع الجنيه 10% نهاية 2018

منى عبدالباري: توقع بنك أرقام كابيتال تعافي العملة المحلية وتحقيقها ارتفاعا بنحو 10% أو أكثر بنهاية 2018، بدعم من تحسن تحويلات العمالة والتدفقات الاستثمارية، ورفع الحظر عن السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر. وكان الجنيه شهد تحسنا أمام الدولار مؤخرا، بعدما ارتفع بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر

منى عبدالباري:

توقع بنك أرقام كابيتال تعافي العملة المحلية وتحقيقها ارتفاعا بنحو 10% أو أكثر بنهاية 2018، بدعم من تحسن تحويلات العمالة والتدفقات الاستثمارية، ورفع الحظر عن السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر.

وكان الجنيه شهد تحسنا أمام الدولار مؤخرا، بعدما ارتفع بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر مسجلًا 17.95 أمس الأول الإثنين، حيث تداولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة العملة المحلية عند 17.89 و 17.95 و 17.95 مقابل الدولار على التوالي.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي 8.4 مليارات دولار بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، كما سجلت تحويلات العمالة المصرية في الخارج بنسبة 11% لتسجل خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية إبريل الماضي 9.3 مليارات دولار .

ورجح أرقام في تقرير صادر له أمس الثلاثاء، أن يشهد التضخم قفزة إلى مستويات تتراوح بين 35% إلى 38% خلال أشهر الصيف مدفوعا بالإجراءات الإصلاحية الحكومية الأخيرة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار عدد من الخدمات الحكومية، ليعاود التراجع بعد ذلك بدءا من شهر نوفمبر لمستويات حول 20%.

وقررت الحكومة في 29 يونيو الماضي زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40% إلى 100%، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وإعادة تسعير بعض الخدمات الحكومية، ما من شأنه زيادة في أسعار كافة السلع، ورفع معدلات التضخم.

وتشهد نسب التضخم زيادات متنامية منذ الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة في نوفمبر الماضي وشملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، والزيادة الأولي في أسعار المحروقات، حيث بلغت 30.9% مايو الماضي.

وأكد أرقام أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار يجب أن تصل إلى مصر خلال فترة تتراوح بين أسبوع لأسبوعين، في ظل إبداء مسؤولي الصندوق ملاحظات إيجابية على قرارات مصر الأخيرة برفع أسعار الطاقة.

ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية حاليا أحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض دولاري بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمالية العامة.

ورجح التقرير تراجع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم خلال عام 2018، وجني ثمار الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي انتهجتها مصر خلال عامي 2016 و 2017، مع إزالة العوائق البيروقراطية.

واستبعد أرقام إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل غدا الخميس، في ظل الزيادة التي تمت في مايو الماضي بـ2%، ومستندا في ذلك على توقعاته بتراجع التضخم في نوفمبر المقبل.

وقام البنك المركزي شهر مايو الماضي برفع أسعار الفائدة بمعدل 2% على الإيداع والاقتراض لتسجل 16.5 و 17.5% على الترتيب في محاولة لامتصاص معدلات التضخم المتنامية نتيجة المرحلة الأولى من تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عقب نحو 6 أشهر من رفع أسعار الفائدة الذي صاحب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وأبقى “أرقام” على توقعاته لمعدلات النمو للعام 2017 عند مستويات 3.8%، ترتفع إلى 4.5% العام 2018، وهي أقل بنسبة طفيفة من مستهدفات الحكومة البالغة 4.6%.