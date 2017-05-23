أرقام كابيتال: رفع الفائدة يخفض توقعات النمو

هاجر عمران وسمر السيدتوقع تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى بعد رفع أسعار الفائدة، بسبب الضغوط الواقعة على الاستثمار والاستهلاك ليسجل 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، ما يمثل انخفاضاً قيمته 0.4% عن توقعات سابقة.وأضاف التقرير، الذى أصدرته الشركة -مساء أمس-

هاجر عمران وسمر السيد

توقع تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى بعد رفع أسعار الفائدة، بسبب الضغوط الواقعة على الاستثمار والاستهلاك ليسجل 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، ما يمثل انخفاضاً قيمته 0.4% عن توقعات سابقة.

وأضاف التقرير، الذى أصدرته الشركة -مساء أمس- تحت عنوان “مصر على صفيح ساخن”، ويتضمن تأثيرات رفع البنك المركزى سعر الفائدة على إستراتجية الاقتصاد الكلى، أن النمو سيصل إلى معدلات أعلى فى السنة المالية 2018/2019 ليسجل 5.5%، و 6.2% فى العام المالى 2019/2020 مع تقلص الفجوة فى الإنتاج.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أول أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.



وأشار التقرير إلى ضرورة خفض التضخم الرئيسي إلى الأرقام العليا فى العشرينيات، بحلول نهاية عام 2017.

ومن المرجح أن تسيطر الأرقام العُليا من العشرات على التضخم الأساسى خلال عام 2018، رغم استهداف 13% مع نهاية نفس العام حتى ينخفض تدريجيًا إلى الرقم الأحادى فى أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020.

جدير بالذكر أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى أبريل الماضى 31.46%، وانخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016، والتى سجلت 4.85% حتى وصل لـ 1.69% فى شهر أبريل، أما بالنسبة للتضخم الأساسى فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل، فى حين انخفض المعدل الشهرى إلى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33 % فى نوفمبر 2016.