أرقام كابيتال: رفع أسعار الوقود يقفز بالتضخم لأكثر من 35%

– استبعدت اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح آثار التضخم

توقعت ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال، أن تتجاوز معدلات التضخم على أساس سنوي، مستويات الـ 35 %، خلال الشهرين المقبلين، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود المعلنة من الحكومة، اليوم الخميس.

وقالت “الدسوقي” لـ”المال”، إن معدلات التضخم ستشهد ذروتها خلال الشهرين المقبلين بعد ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى ترقب رفع الدعم على المرافق (الكهرباء والماء) وبعض رسوم الخدمات المقدمة، مؤكدة أن معدلات التضخم ستبدأ في الهدوء مرة أخرى مع نهاية 2017.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس زيادات أسعار الوقود ليرتفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43% كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %، وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %.

وقفز سعر غاز السيارات 25 % إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100 % إلى 30 جنيها من 15 جنيها، كما ارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55 %.

من ناحية أخرى، استبعد كبير المحللين الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها مطلع يوليو المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض، لمواجهة آثار التضخم الممثلة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، متوقعة أن تبدأ معدلات النمو الاقتصادي في التحسن خلال عام 2018 لتصل إلى 4.5%.

وقررت لجنة السياسة النقدية يوم 21 مايو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن إنخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 30.57% خلال مايو الماضي، مقابل 32.06% في أبريل الماضي، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك ارتفاعاً بنسبة 1.99% في مايو مقابل 1.10% في أبريل.