أرقام كابيتال تحصل على رخصة أمين الحفظ المركزى

المال ـ خاصمنحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة أرقام كابيتال - مصر للاستثمارات المالية، رخصة نشاط أمناء الحفظ، فى إطار توسع الشركة الإماراتية فى قطاع الخدمات المالية بالسوق المحلية.قال شريف حشمت، المدير التنفيذى للشركة بمصر، إن شركته تسعى إلى استكمال منظومة بنك الاستثمار المتكامل، عقب الحصو

المال ـ خاص

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة أرقام كابيتال – مصر للاستثمارات المالية، رخصة نشاط أمناء الحفظ، فى إطار توسع الشركة الإماراتية فى قطاع الخدمات المالية بالسوق المحلية.

قال شريف حشمت، المدير التنفيذى للشركة بمصر، إن شركته تسعى إلى استكمال منظومة بنك الاستثمار المتكامل، عقب الحصول على رخصة أمين الحفظ، إذ تمتلك رخص لقطاع السمسرة، والاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن شركته تخطط للتوسع فى مجال إدارة الأصول عبر زيادة حجم تعاملات المؤسسات الخليجية، وصناديق الاستثمار الأوروبية، مشيرًا إلى أن دعم قطاع السمسرة بها من خلال إضافة كوادر إدارية، تمتلك خبرات كافية لتعزيز وتطوير ترتيب الشركة، مستبعدا الاستحواذ على شركة سمسرة أخري.

وأوضح أن الأخيرة تقوم على إدارة 15 عملية بين استحواذات، وطروحات بالبورصة، مؤكدا أن شركته تغلق عددًا منها نهاية نوفمبر المقبل.

وتابع قائلا، إن شركته تدير عددًا من الطروحات بالسوق الرئيسية خلال 2018، فى ظل اهتمامها بقطاع ترويج تغطية الاكتتابات، مشيرا إلى أن شركته تولت مهمة المستشار المالى لتخارج عددًا من المستثمرين الرئيسيين، من شركة مصر كافيه، رافضا الإفصاح عن قيمة الصفقة المحتملة وموعد تنفيذها.

يذكر أن «أرقام كابيتال» استحوذت على شركة الرشاد للسمسرة فى 2012، فيما استحوذت على شركة إكنار للاستشارات المالية فى 2015.