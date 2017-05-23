أرقام كابيتال تتوقع تدهورًا للاستهلاك وزيادات عنيفة للأسعار

هاجر عمران وسمر السيد توقَّع تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يعانى قطاع الاستهلاك بمصر تدهورًا واضحًا بسبب الزيادات العنيفة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.وحدَّد البنك، خلال التقرير الذى أصدره، مساء أمس، تحت عنوان "مصر على صفيح ساخن"، ويتضمن وضع الاقتصاد الكلى بعد رفع سعر الفائدة،

هاجر عمران وسمر السيد

توقَّع تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يعانى قطاع الاستهلاك بمصر تدهورًا واضحًا بسبب الزيادات العنيفة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.





وحدَّد البنك، خلال التقرير الذى أصدره، مساء أمس، تحت عنوان “مصر على صفيح ساخن”، ويتضمن وضع الاقتصاد الكلى بعد رفع سعر الفائدة، سيناريوهين للمصدرين والمستوردين فى حال قوي وضع الجنيه.

وأوضح أن قوة الجنيه التى تتوقعها “أرقام” يجب أن يستفيد منها المستوردون، خاصة مع وجود تكاليف مدخلات الإنتاج أقلّ، مستطردًا: ربما يستفيد المصدرون بشكل أقلّ مع مرور الوقت من انخفاض الضغوط التضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء أمس الأول الأحد، رفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصلا إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.