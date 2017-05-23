أرقام كابيتال: العائد المرتفع فرصة ذهبية لمستثمري الأذون والسندات

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال أنه بإمكان مستثمري المحافظ “الأذون والسندات” وربما المودعين الأفراد أن يقتنصوا الفرص القائمة فى ظل العائد المرتفع والبيئة الأقل خطورة.

وأشار التقرير الذى أصدره بنك الاستثمار مساء أمس، إلى أن البنك المركزي أكد في بيان سابق أن تشدد سياسة معدلات الفائدة والخفض المستمر من السيولة على المدى القصير تمكنا بنجاح من احتواء التضخم، مشيرا إلى أنه كما يتضح من تطورات التضخم الحالى؛ نجد أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعاته يميل بقوة أكبر في الاتجاه الصعودي خاصةً مع البيانات الاقتصادية والنقدية الأخيرة التي تشير إلى تعزيز ضغوط الطلب.

وعلاوةً على ذلك، تتوخى لجنة السياسة النقدية المخاطر المتعلقة بتوقعات تشديد الظروف النقدية وهو ما يبرر الالتزام بضرورة استقرار الأسعار.

وقالت إن البنك المركزى أكد أن الهدف من موقفه الأكثر تشدداً هو عدم تعويض آثار صدمات العرض بدلاً من احتواء التضخم الأساسى.

وأضاف بيان “المركزى” أنه من أجل تعزيز توقعات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية زيادة الشفافية فيما يتعلق بمسار التضخم المستهدف كما هو الحال في تقرير السياسة النقدية الربع سنوية المقدم مارس الماضى، لافتا إلى أن معدل التضخم السنوى المرتفع سيظل ثابتاً بصورة مؤقتة قبل أن ينخفض قليلاً لـ13% “زيادةً أو نقصاناً لـ3%” بحلول الربع الرابع من العام المقبل2018.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تعتقد أن هذا المسار المستهدف مناسب لتقليل تقلبات الاقتصاد الكلى، لافتا إلى أن تحقيق التضخم المنخفض والمستقر على المدى المتوسط​يدعم الدخل الحقيقي ويحافظ على المكاسب التنافسية والتي تمثل تحدياً لتاريخ مصر الاقتصادي.