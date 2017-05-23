أرقام كابيتال: ارتفاع الفائدة يدفع الشركات لتمرير التكاليف للمستهلك

نشعر بقلق حقيقى تجاه نمو الائتمان فى النصف الثانى من 2017هاجر عمران وسمر السيدقال تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن زيادة تكلفة الدين جرّاء رفع سعر الفائدة ستدفع الشركات إلى محاولة تمرير التكاليف إلى المستهلك، مضيفًا أن قرار البنك المركزى يؤثر سلبًا على قطاع الشركات وميزانية الدولة بسبب ار

نشعر بقلق حقيقى تجاه نمو الائتمان فى النصف الثانى من 2017

هاجر عمران وسمر السيد

قال تقرير عن بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن زيادة تكلفة الدين جرّاء رفع سعر الفائدة ستدفع الشركات إلى محاولة تمرير التكاليف إلى المستهلك، مضيفًا أن قرار البنك المركزى يؤثر سلبًا على قطاع الشركات وميزانية الدولة بسبب ارتفاع تكاليف الديون. وتابع: كل رفع 1% يرتفع معه عجز الموازنة بـ16 مليار جنيه.





وأكد التقرير الذى أصدره بنك الاستثمار، مساء أمس، تحت عنوان “مصر على صفيح ساخن”، ويتضمن تأثيرات رفع البنك المركزى سعر الفائدة على استراتيجية الاقتصاد الكلى، أن “أرقام” يشعر بقلق حقيقى تجاه نمو الائتمان في النصف الثاني من عام 2017، وسيراقب قدرة البنوك على إعادة تسعير الائتمان.

وأضاف أن أثر ارتفاع أسعار الفائدة سيختلف لكل قطاع اقتصادي، إلا أن التأثير سيكون سلبيًّا على الشركات التي تستفيد من القروض للاستثمار أو التى اقترضت على معدلات فائدة متغيرة.

ولفت إلى ارتفاع تكاليف السندات ذات الـ5 سنوات فى المتوسط من 17.4% إلى 18.8%، كما ستشهد مزادات أذون الخزانة التالية نفس الارتفاع، مما يؤثر سلبًا على تكلفة الدين للحكومة.

ونوَّه التقرير بأنه خلافًا لتوقعات الجميع قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصلا إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.