أرقام قياسية لرونالدو في ليلة القبض على باريس سان جيرمان

علي المصريأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد اﻹسباني، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية في التشامبيونزليج.وتفوق رونالدو علي غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم غير متتالية، كما أ

علي المصري

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد اﻹسباني، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية في التشامبيونزليج.

وتفوق رونالدو علي غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم غير متتالية، كما أن هناك هاينكس وريفالدو وياردل وفان نيستلروي وفالكاو سجلوا 10 أهداف أو أكثر في موسمين من البطولة.

وسجل رونالدو هدفين لفريقه أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الملكي (3-1).

ورغم تقدم سان جيرمان في النتيجة، إلا أن الدون البرتغالي سجل هدف التعادل لريال مدريد، من ركلة جزاء، احتسبت لتوني كروس، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، ليصبح بعد ذلك الهدف أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل 100 هدف مع فريق واحد في البطولة.

كما أصبح ريال مدريد، أكثر فريق يحتسب له ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 46 ضربة، متفوقا على برشلونة (44 ركلة)، وسجل رونالدو، ركلة الجزاء الـ 14 له، في دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقا على ميسي، صاحب الـ 11 ركلة.

وعزز كريستيانو رونالدو، بعد هدفيه اليوم، صدارته لقائمة هدافي دوري الأبطال في النسخة الحالية، برصيد 11 هدفًا حتى الآن، بفارق 4 أهداف عن الدولي المصري محمد صلاح، الذي قاد فريقه ليفربول اﻹنجليزي، لإكتساح مضيفه بورتو البرتغالي، بخماسية نظيفة، ضمن الدور ذاته.