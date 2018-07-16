أرقام قياسية تحققت في المونديال الروسي

علي المصري:حطمت بطولة كأس العالم، التي استضافتها روسيا واختتمت فعالياتها أمس الأحد، بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 / 2، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، عددا من الأرقام القياسية.ومن أبرز هذه الأرقام أكثر عدد من ضربات الجزاء وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الوقت القاتل، وكذلك أكبر عدد



علي المصري:



حطمت بطولة كأس العالم، التي استضافتها روسيا واختتمت فعالياتها أمس الأحد، بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 / 2، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، عددا من الأرقام القياسية.

ومن أبرز هذه الأرقام أكثر عدد من ضربات الجزاء وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الوقت القاتل، وكذلك أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق واحد من الكرات الثابتة.

لكن المونديال الروسي لم يحطم أرقاما أخرى، منها إجمالي عدد الأهداف المسجلة، وفيما يلي أبرز الأرقام التي شهدها المونديال الروسي 2018:

4: حالات طرد شهدها المونديال الروسي طوال مبارياته الـ 64، حيث طرد كل من الألماني جيروم بواتينج والروسي إيجور سمولنيكوف، للحصول على الإنذار الثاني، بينما طرد كل من السويسري مايكل لانج والكولومبي كارلوس سانشيز بالبطاقة الحمراء مباشرة، وشهد المونديال الروسي أقل عدداً من حالات الطرد في كأس العالم منذ نسخة 1978.

9: أهداف من أصل 12 ضربة ثابتة، سجلها المنتخب الإنجليزي ليحطم رقما قياسيا في كأس العالم.

10: بات توماس مونييه عاشر لاعب بلجيكي يسجل في المونديال الروسي، بعد أن هز شباك المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، و عادل الفريق البلجيكي بذلك الرقم الذي سجله كل من منتخبي فرنسا وإيطاليا في نسختي 1982 و2006 من البطولة، على الترتيب.

19: هدفا سجلوا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، شهدها المونديال الروسي، وهو ما يزيد بفارق سبعة أهداف على العدد المسجل في مونديال البرازيل 2014.

20: يحتل المنتخب الكرواتي المركز العشرين في التصنيف العالمي للمنتخبات، وقد كان المنتخب صاحب التصنيف الأقل في سجل المباريات النهائية للمونديال، منذ أن بدأ إصدار تصنيف منتخبات الكرة في 1992.

29: ضربة جزاء احتسبها الحكام، ليحطم المونديال الروسي بذلك الرقم السابق المسجل في بطولات 1990 و1998 و2002، حيث شهدت كل منها إجمالي 18 ضربة جزاء.

99.32: نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة التي اتخذت في مباريات البطولة قبل المباراة النهائية، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة، وأكد الفيفا أن استخدام نظام “حكم الفيديو المساعد” الذي يطبق للمرة الأولى في المونديال، رفع نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة.

169: هدفا سجلوا خلال 64 مباراة في المونديال، وبلغ متوسط التهديف في البطولة 2.64 هدف في المباراة، وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن المتوسط المسجل في مونديال البرازيل 2014 “2.67 هدف في المباراة”، وبشكل عام، يحتل المونديال الروسي المركز 15 في قائمة جميع النسخ ال21 من البطولة، من حيث المعدل التهديفي.

46 ألفا و885: هو متوسط الحضور الجماهيري، وقد شكل تراجعا كبيرا مقارنة بمتوسط الحضور المسجل في مونديال البرازيل 2014 “53 ألفا و592 مشجعا في المباراة”، وذلك نظرا للسعة الأقل للاستادات.

857 ألف دولار : غرامات فرضها الفيفا في مخالفات انضباطية مختلفة، منها 360 ألف دولار فرضت بسبب ارتداء لاعبين جوارب مخالفة.