أرقام حقيقية .. تسلسل حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال 10 سنوات (جراف)

كشف تقرير حكومي، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغ في يونيو 2020 نحو 55626 فدان مقابل 44701 في عام 2019.

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه «المال»، أن نسبة الزيادة بين العامين تقدر بـ 21.2%، فيما بلغ عدد ماتم ازالته بنهاية يونيو 2020 حوالي 44104 فدان/ مقابل 35336 فدان تم إزالتها في 2019، بنسبة 24.8%.

وبحسب التقرير فإن تكلفة استصلاح الفدان تختلف من موقع لآخر وفقا، لطبيعة أراضي المنطقة، فعلى سبيل المثال، أشار إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد داخل حيز محافظة البحيرة تراوحت بين 4468 جنيها في مزرعة بشمال سيناء، و600 في مزراعة باسم 6 اكتوبر، ووادي النطرون 6440 جنيها للفدان، والكنانة بواقع 17810 جنيها للفدان الواحد.

تكاليف استصلاح الأراضي

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في يونيو 2021، فان محافظة الاسماعيلية بمنطقة وادي الملاك وصلت تكلفة الفدان 20054 جنيها، وفي المنيا في منطقة اشبيليا 50000، في أسيوط بمنطقة القطوف بلغ استصلاح الفدان تكلفة 10417 جنيها.

عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية من 2011 حتى 2020 ( المساحة: بالفدان)

عدد حالات التعدي التي تم إزالتها وفقا لكل عام من 2011 حتى 2020 ( المساحة بالفدان)

مساحة الأراضي المستصلحة

ومساحة الأراضي المستصلحة انخفضت بنسبة 30% خلال (2020-2019)، لتسجل مساحة 81 ألف فدان، مقابل 115.7 ألف فدان خلال (2019-2018).

وانخفاض مساحة الأراضي المستصلحة، إلى تراجع مساحة الأراضي الخاصة بالجمعيات التعاونية إلى 96.5 % عن العام السابق، حين بلغت مساحة الأراضي للشركات الخاصة 77.3 ألف بنسبة 95.4% ثم بلغت مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2.1%.

فيما بلغت مساحة الأراضي المستصلحة من جانب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ألفي فدان بنسبة 2.5% من إجمالي المساحة المستصلحة خلال 2020-2019.

و المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع بلغت 38.3 ألف فدان، عام 201—2020، مقابل 30.7 ألف فدان عام 2018-2019 بزيادة تصل إلى 24.9%.

مشروعات زراعية

فيما بلغت المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية وتشمل « إنتاج ألبان، و تسمين وتربية ماشية وأغنام » 181 فدان، مقابل 337 فدان خلال عام 2019 -2018، بنسبة انخفاض وصلت إلى 46.3%.

واستحوذت شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد عن الجميعات التعاونية في نسبة الأراضي المستصلحة خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2020-2019، حيث سجلت في العام الماضي – 2020 – 77.3 ألف فدان، مقابل 1.8 ألف فدان للجمعيات.

وفي عام 2016-2015 سجلت مساحة الأراضي المستصلحة من قبل شركات القطاع الخاص 7.3 ألف فدان، مقابل 2.5 ألف فدان للجمعيات التعاونية.