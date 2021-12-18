استثمار

أرقام حقيقية .. تسلسل حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال 10 سنوات (جراف)

معدلات حالات التعدي علي الأراضي من 2011 حتى 2020
مدحت إسماعيل 6:05 م, السبت, 18 ديسمبر 21 6:05 م, السبت, 18 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف تقرير حكومي، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغ في يونيو 2020 نحو 55626 فدان مقابل 44701 في عام 2019.

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه «المال»، أن نسبة الزيادة بين العامين تقدر بـ 21.2%، فيما بلغ عدد ماتم ازالته بنهاية يونيو 2020 حوالي 44104 فدان/ مقابل 35336 فدان تم إزالتها في 2019، بنسبة 24.8%.

وبحسب التقرير فإن تكلفة استصلاح الفدان تختلف من موقع لآخر وفقا، لطبيعة أراضي المنطقة، فعلى سبيل المثال، أشار إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد داخل حيز محافظة البحيرة تراوحت بين 4468 جنيها في مزرعة بشمال سيناء، و600 في مزراعة باسم 6 اكتوبر، ووادي النطرون 6440 جنيها للفدان، والكنانة بواقع 17810 جنيها للفدان الواحد.

اقرأ أيضا  الاستثمار في أسهم الكماليات سيتراجع في الصين لصالح السلع الاستهلاكية

تكاليف استصلاح الأراضي

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في يونيو 2021، فان محافظة الاسماعيلية بمنطقة وادي الملاك وصلت تكلفة الفدان 20054 جنيها، وفي المنيا في منطقة اشبيليا 50000، في أسيوط بمنطقة القطوف بلغ استصلاح الفدان تكلفة 10417 جنيها.

عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية من 2011 حتى 2020 ( المساحة: بالفدان)

عدد حالات التعدي التي تم إزالتها وفقا لكل عام من 2011 حتى 2020 ( المساحة بالفدان)

مساحة الأراضي المستصلحة

ومساحة الأراضي المستصلحة انخفضت بنسبة 30% خلال (2020-2019)، لتسجل مساحة 81 ألف فدان، مقابل 115.7 ألف فدان خلال (2019-2018).

اقرأ أيضا  بحضور 9 آلاف زائر.. ختام معرض القاهرة الدولي للأخشاب بعد نشاط 4 أيام

وانخفاض مساحة الأراضي المستصلحة، إلى تراجع مساحة الأراضي الخاصة بالجمعيات التعاونية إلى 96.5 % عن العام السابق، حين بلغت مساحة الأراضي للشركات الخاصة 77.3 ألف بنسبة 95.4% ثم بلغت مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2.1%.

فيما بلغت مساحة الأراضي المستصلحة من جانب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ألفي فدان بنسبة 2.5% من إجمالي المساحة المستصلحة خلال 2020-2019.

و المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع بلغت 38.3 ألف فدان، عام 201—2020، مقابل 30.7 ألف فدان عام 2018-2019 بزيادة تصل إلى 24.9%.

اقرأ أيضا  «البيئة» تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة الأزهر حول تغير المناخ

مشروعات زراعية

فيما بلغت المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية وتشمل « إنتاج ألبان، و تسمين وتربية ماشية وأغنام » 181 فدان، مقابل 337 فدان خلال عام 2019 -2018، بنسبة انخفاض وصلت إلى 46.3%.

واستحوذت شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد عن الجميعات التعاونية في نسبة الأراضي المستصلحة خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2020-2019، حيث سجلت في العام الماضي – 2020 – 77.3 ألف فدان، مقابل 1.8 ألف فدان للجمعيات.

وفي عام 2016-2015 سجلت مساحة الأراضي المستصلحة من قبل شركات القطاع الخاص 7.3 ألف فدان، مقابل 2.5 ألف فدان للجمعيات التعاونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«البيئة» تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة الأزهر حول تغير المناخ

عصام عميرة 5:09 م, السبت, 18 ديسمبر 21

«منها مصنع كيما 2».. مدبولى يتفقد عددا من المشروعات فى أسوان استعدادا لافتتاحات رئاسية

صفية حمدي 4:34 م, السبت, 18 ديسمبر 21

الري: إزالة 26 ألف حالة تعد على النيل بمساحة تتجاوز 4.50 مليون متر مربع

مدحت إسماعيل 2:43 م, السبت, 18 ديسمبر 21

وزيرة التخطيط : 4.2 مليار جنيه الاستثمارات العامة الموجهة لمُحافظة البحر الأحمر 2021-2022

السيد فؤاد 1:02 م, السبت, 18 ديسمبر 21

«الشرقية للدخان» توقف إنتاج مصنع محرم بك بالإسكندرية (مستند)

أحمد اللاهوني 11:40 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

تعرف على أكبر 10 وجهات للاستثمار عالميا في عام كورونا

المال - خاص 4:51 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21