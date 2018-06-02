أرقام تقفز 5 مراكز في ترتيب السمسرة

مصطفى طلعت:تقدمت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، 5 مراكز دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر مايو المنقضي، لتستقر في المركز الثالث، ضمن المثلث الذهبي، مقارنة بالمركز السابع شهر أبريل.وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن "أرقام" سجلت تداولات بقيمة 4.2 مليار ج

مصطفى طلعت:

تقدمت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، 5 مراكز دفعة واحدة، في ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر مايو المنقضي، لتستقر في المركز الثالث، ضمن المثلث الذهبي، مقارنة بالمركز السابع شهر أبريل.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن “أرقام” سجلت تداولات بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 462.9 مليون ورقة مالية، وحصة سوقيه قدرها 7.9%.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت ترتيب شركات السمسرة خلال شهر مايو بينما جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في المركز الثاني.