«أرقام» تخطف صدارة تعاملات السمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 26.8%.

واستفادت شركة أرقام، الأسبوع الماضي، من قيامها بدور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في صفقة استحواذ تحالف أميثيس (Amethis) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وإس بي إي كابيتال (SPE Capital) على شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (GlobalCorp for Financial Services)، المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قد جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب السمسرة الأسبوع الماضي بحصة سوقية قدرها 12.6%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 10.2%، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 6.3%، تلتها مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بحصة 5.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “بلتون وبايونيرز والاهلي فاروس ونعيم وبرايم”، بحصص بين 2.8 و4.4%”.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.34% ليصل إلى 10678 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.19% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% إلى 2786 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.1%، ما يعادل 15 مليار جنيه، ليغلق عند 700.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، خلال تعاملات الأسبوع ، بقيمة 438 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 17.1% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء خلال تعاملات الاسبوع بقيمة 6.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 710 ملايين جنيه.

وتزيل قطاع المرافق القائمة بتداولات هزيلة بلغت 2.5 مليون جنيه فقط.

يذكر ان مؤشرات البورصة قد انخفضت بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 957 مليون جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.63% عند 10678 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.63%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.71% إلى 2786 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 13 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 70 دون تغيير.