أرقام بالجملة لرونالدو في فوز ساحق للريـال على يوفنتوس

وكالات:وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب في العامين الاخيرين على مشارف الدور نصف النهائي بقيادته إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس الايطالي الوصيف 3-صفر الثلاثاء في تورينو في ذهاب الدور ربع النهائي.وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 3 و64 وصنع الثالث للبرازيلي مارسي

وكالات:

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب في العامين الاخيرين على مشارف الدور نصف النهائي بقيادته إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس الايطالي الوصيف 3-صفر الثلاثاء في تورينو في ذهاب الدور ربع النهائي.





وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 3 و64 وصنع الثالث للبرازيلي مارسيلو «72».

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل في مدريد.

وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة ورفع رصيده إلى 14 هدفا في المسابقة هذا الموسم والـ 22 في الدور ربع النهائي «في 19 مباراة»، والـ 122 في المسابقات الاوروبية والـ 119 في المسابقة القارية العريقة.

وبات رونالدو أول لاعب في تاريخ مسابقة دوري ابطال اوروبا يهز الشباك في 10 مباريات متتالية.

كما رفع رونالدو غلته من الاهداف في مرمى يوفنتوس إلى 9 اهداف كأكثر فريق يهز شباكه بعد شباك بايرن ميونيخ «9 اهداف أيضا» متساويا مع غريمه الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي «9 اهداف في مرمى ارسنال الانجليزي».

-فوز اول في تورينو منذ 56 عاما- وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف، وفاز الأول بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 4-1 بينها ثلاثية في الشوط الثاني، وثأر لخروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد، وكانت المرة الاخيرة يخسر فيها النادي الملكي في المسابقة القارية التي يحمل لقبها في العامين الاخيرين والرقم القياسي في عدد الالقاب «12».

ونجح النادي الملكي اليوم في الحاق الخسارة الثانية بيوفنتوس على ارضه في مبارياته الـ 76 الاخيرة على ارضه بعد الاولى امام بايرن ميونيخ الالماني. كما هي الخسارة الاولى لفريق «السيدة العجوز» بعد 27 مباراة اوروبية.

وهو الفوز الاول للنادي الملكي على يوفنتوس في عقر داره منذ 56 عاما.

وبكر النادي الملكي بالتسجيل عبر هدافه والمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استغل تمريرة عرضية من ايسكو فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس العملاق جانلويجي بوفون «3».

وكاد الأرجنتيني باولو ديبالا يدرك التعادل إثر تلقيه كرة داخل المنطقة سددها قوية بيسراه ارتطمت بقدم راموس وتحولت إلى ركنية «6»، وابعد راموس برأسه تسديدة بنتاكور من داخل المنطقة «13»، ثم انقذ الحارس كيلور نافاس مرماه من هدف التعادل عندما ابعد كرة الارجنتيني غونزالو هيغواين بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ديبالا «22».

وأنقذت العارضة يوفنتوس من الهدف الثاني بردها تسديدة قوية للالماني طوني كروس من خارج المنطقة «36».

واهدر رونالدو فرصة التعزيز مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بجوار القائم الايمن «50».

وتلقى راموس إنذارًا سيبعده عن مباراة الإياب «55».

وأنقذ بوفون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للوكاس فاسكيز، بديل الفرنسي كريم بنزيمة من حافة المنطقة.

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان رائع لرونالدو اثر تمريرة عرضية من كارفاخال تابعها البرتغالي بتسديدة اكروباتية على يسار الحارس بوفون الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه «64».

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد ديبالا لخشونة بحق كارفاخال «66».

ودفع اليغري بماندزوكيتش وماتويدي مكان اسامواه والبرازيلي دوغلاس كوستا «69».

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثالث بعد تبادل الكرة مع اكثر من لاعب انتهت عند رونالدو الذي مررها للبرازيلي مارسيلو المتوغل داخل المنطقة فكسر مصيدة التسلل وانفرد ببوفون وراوغه قبل ان يتابعها داخل المرمى «72».

وأنقذت العارضة بوفون من الهدف الرابع بردها تسديدة قوية للكرواتي ماتيو كوفاسيتس، بديل مواطنه لوكا مودريتش «88».