أرقام الأسبوع.. هدف سوري تاريخي وخيبة أمل جزائرية

علي المصري:

أحرز عمر السومة هدفا تاريخيا لمنتخب سوريا، فى مرمى إيران، فى التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، ليحجز “نسور قاسيون” مقعدا فى الملحق المؤهل لنهائيات المونديال الذى سيقام فى روسيا صيف 2018.

وتنشر “المال” التقرير الأسبوعى الذى يعده الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، والذى يتضمن أبرز الأرقام التى تحققت فى كرة القدم هذا الأسبوع، والذى شهد خيبة أمل جزائرية، بعدما تبددت رسميا طموح محاربى الصحراء فى التأهل للمحفل العالم.

701 دقيقة، هي الفترة الزمنية التي فشل فيها منتخب زامبيا في التسجيل بمرمى الجزائر، إلى أن تمكن في مباراتين متتاليتين من وضع حد لسبع مباريات على مدى 35 عاما، لم يحقّق فيها الفوز على ثعالب الصحراء، وبذلك تأكد غياب منتخب الجزائر عن نهائيات كأس العالم المقبلة، وهو الذي يضم في صفوفه أمثال نبيل بن طالب وياسين إبراهيمي ورياض محرز وإسلام سليماني، علماً أن أبناء شمال أفريقيا كانوا قاب قوسين أو أدنى من إقصاء ألمانيا من ثمن نهائي نسخة البرازيل.

103 سنوات، مرت منذ أن فشلت فرنسا في الفوز على لوكسمبورج، إلى أن نجحت الأخيرة في انتزاع تعادل سلبي بطريقة مدهشة في تولوز، حيث لم يخسر منتخب الديوك منذ أن سجل إيان راش هدف منتخب وايلز الوحيد، ليقود فريقه إلى الفوز عام 1982، فبعد الخسارة 4-5 عام 1914، فاز المنتخب الفرنسي على لوكسمبورج في 14 مباراة متتالية ضد “الأسود الحمر”، وسجل لاعبوه 55 هدفاً ومنيت شباكه بستة أهداف فقط خلال هذه السلسلة.

92 دقيقة و4 ثوان، كانت تشير إليها عقارب الساعة عندما سجل عمر السومة – الذي كان يخوض ثاني مباراة له بعد غياب خمس سنوات – هدفاً تاريخياً لينتزع منتخب سوريا التعادل 2-2 خارج ملعبه ضد إيران بطريقة دراماتيكية، ويصبح أقرب من أي وقت مضى لبلوغ نهائيات المونديال، ونجح المهاجم الفراع “28 عاماً” في التسجيل لسوريا بقيادة مدربها أيمن حكيم، بعد مرور ثماني ثوان على استحواذ منتخب بلاده على الكرة، ليتفوق نسور قاسيون على أوزبكستان بفارق الأهداف وينتزعوا بطاقة خوض الملحق من مباراتين ضد أستراليا، على أن يتأهل الفائز في مجموعهما لخوض الملحق القاري.

73 متراً، كانت المسافة التي تفصل البنمي جابرييل توريس عن المرمى، عندما تلقى الكرة في طريقه لافتتاح التسجيل خلال فوز منتخب بلاده على ترينيداد وتوباجو في تصفيات كونكاكاف، فقد احتاج “الشبح الصغير” إلى أربع لمسات خلال ثماني ثوان بين تلقيه الكرة وإيداعها الشباك.

60 عاماً، احتاجها منتخب أوروجواي ليحقق أخيراً الفوز على باراجواي في عقر دارها، ضمن تصفيات كأس العالم، ففي أول مباراة دولية رسمية له، سجل فيديريكو فالفيردي الحائز على الكرة الفضية في كأس العالم تحت 20 سنة بكوريا الجنوبية 2017، ليساهم في تحقيق الفوز الأول لمنتخب “لا سيليستي” في سبع مباريات.

42 عاماً، مرت على أول مباراة خاضتها فنزويلا في عقر دار الأرجنتين، لكنها نجحت في تحاشي الخسارة للمرة الأولى بتعادلها 1-1 على ملعب الألبيسليستي، علماً أن المنتخب الذي يُطلق عليه لقب “فينوتينتو”، كان قد خسر أول تسع مباريات له أمام المضيف الأرجنتيني حيث دخل مرماه 41 هدفاً، وسجل 3 أهداف فقط خلال هذه السلسلة.

35 عاماً، مرت منذ أن نجح لاعب في تسجيل ستة أهداف في أول ثماني مباريات دولية له في صفوف منتخب ألمانيا، قبل أن يكرّر لاعب آخر هذا الإنجاز، كان بيير ليتبارسكي قد نجح في تحقيق هذا الرقم من خلال تسجيله ثنائية في مرمى النرويج عام 1982، قبل أن يحذو حذوه تيمو فيرنر، وللمفارقة نجح الأخير في ذلك من خلال تسجيله ثنائية في مرمى النرويج أيضاً.

20 عاماً، مرّت منذ أن نجحت بيرو للمرة الأخيرة في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم، عندما ساهم نولبيرتو سولانو وروبرتو بالاسيوس في تحقيق ذلك عام 1997، قبل أن يُلهم إديسون فلوريس منتخب بلاده في تكرار هذا الإنجاز، وسجل لاعب الوسط “23 عاماً”، ستة أهداف في آخر ثماني مباريات، لترتقي بيرو من المركز الثامن إلى الرابع في غضون ثلاث جولات فقط.

10 أهداف في آخر 39 مباراة دولية مع صربيا، هو ما سجّله الظهير الأيسر أليكساندر كولاروف، بعد أن فشل في هز الشباك على مدى 31 مواجهة منذ ظهوره الأول مع المنتخب، وبفضل أهدافه في مرمى مولدافيا وجمهورية أيرلندا، ساهم كولاروف في محافظة منتخب صربيا على سجله خالياً من الهزائم على مدى 11 مباراة متتالية في تصفيات المونديال.

9 أهداف في 11 مباراة، هي السلسلة الرائعة للاعب الوسط دافيد سيلفا في صفوف منتخب إسبانيا، علماً أنه هو الوحيد الذي خاض حتى الآن جميع المباريات الـ12 منذ تولي المدرب جولين لوبيتيجي تدريب “لا روخا”، وبذلك رفع اللاعب الذي يُطلق عليه لقب “ميرلين” رصيده إلى 33 هدفاً دولياً، حيث لا يتقدم عليه سوى فرناندو توريس “38 هدفا”، وراؤول “44 هدف”، ودافيد فيا “59 هدف”.