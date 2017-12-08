أرقام الأسبوع.. رونالدو يستمر فى كتابة التاريخ وتألق مبابي وكوتينيو

على المصرى واصل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، فى كل المسابقات التى يشارك فيها مع الفريق الملكى، وتصدر قائمة تقرير الأرقام الذى يصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أسبوعيا عبر موقعه الرسمى.وبرز الإسبانى دافيد دى خيا ح

على المصرى





واصل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، فى كل المسابقات التى يشارك فيها مع الفريق الملكى، وتصدر قائمة تقرير الأرقام الذى يصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أسبوعيا عبر موقعه الرسمى.

وبرز الإسبانى دافيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزى، بصورة لافتة للنظر، وواصل الثنائى، البرازيلى فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزى، والفرنسى كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، التألق مع فرقهما، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أرقام الأسبوع.

6 مباريات على التوالي في دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، نجح فيها البرتغالى كريستيانو رونالدو بالتسجيل، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعدما سجل المهاجم 9 أهداف في الدور الأول، أي أكثر بثلاثة أهداف من أي لاعب آخر، ونفس عدد أهداف فريق برشلونة بأكمله، وأكثر بسبعة أهداف مما سجل في عشر مباريات في الدوري الأسباني، ليفوز بأفضل لاعب فى الجولة السادسة والأخيرة بدورى الأبطال.

14 تصديًا، هو عدد الإنقاذات الناجحة للحارس الإسبانى دافيد دي خيا، خلال فوز فريقه مانشستر يونايتد على آرسنال 3-1، وسبق حارس مرمى بيسكارا الإيطالى، ماتيا بيرين، التصدي لمحاولات أكثر “15 صدى”، في مواجهة فيورنتينا عام 2013 في مباراة واحدة في إحدى البطولات الخمس الكبرى في العقد الأخير.

13 هدفًا أو تمريرة حاسمة في آخر 11 مباراة، هو مجموع ما نجح فيه البرازيلى فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول، ليصبح ثالث لاعب في صفوف الريدز، يسجل ثلاثية في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في مرمى سبارتاك موسكو، بعد مايكل أوين ويوسي بنعيون.

10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، هو مجموع ما سجله الفرنسى كيليان مبابي، ليصبح بالتالي أصغر لاعب يبلغ هذا العدد من الأهداف بفارق عامين عن الرقم القياسي السابق، واحتاج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى “19 عاما”، إلى 15 مباراة فقط ليسجل هذا الكم من الأهداف، أما صاحب الرقم القياسي السابق، مواطنه كريم بنزيمة، عندما كان فى الحادية والعشرين عاما، أما اللاعبون الثلاثة الآخرين الذين سجلوا هذا العدد قبل احتفالهم بعيد ميلادهم الثاني والعشرين، فهم الأرجنتينيين ليونيل ميسى وخافيير سافيولا، والإسبانى راؤول جونزاليس.

24 فريقًا من أصل 24، هو عدد الفرق التي واجهها لوك دي يونج في الدوري الهولندي، ونجح في التسجيل في مرماها، بعد أن زار شباك الفريق الذي كان قد استعصى عليه حتى الآن، وكان المهاجم المولود في سويسرا، قد غاب بشكل مفاجىء عن التشكيلة الأساسية التي واجهت سبارتا روتردام، لكنه شارك في مطلع الشوط الثاني، واحتاج إلى 7 دقائق فقط لتسجيل هدف فريقه الوحيد الذي منحه الفوز الثاني عشر توالياً في مختلف المسابقات.

21 عامًا، مرت على نجاح فريق من خارج البطولات الخمس الكبرى في الفوز في جميع مبارياته الثلاث خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، إلى أن نجح بشكتاش التركى، في التغلب على بورتو البرتغالى وموناكو الفرنسى ولايبزيج الألمانى خارج قواعده، وسبق لفريقين أن حققا هذا الإنجاز، وهما أياكس أمستردام الهولندى عام 1996، وبورتو في العام ذاته بقيادة جارديل.

10 ساعات و47 دقيقة، هي المدة الزمنية التي احتفظ بها سياتل ساوندرز بشباكه نظيفة في المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي، بعدما كان آخر هدف دخل شباك كتيبة براين شميتسر قبل أكثر من شهرين، وسيلتقي ساوندرز في المباراة النهائية مع تورونتو أف سي، علماً بأن الأول تغلب على الثاني بركلات الترجيح في نهائي الكأس المحلية عام 2016.

7 مرات، أنهى فيها كينجو ناكامارو الدوري الياباني في مركز الوصيف في صفوف كاواساكي فرونتالي حتى بلوغه السابعة والثلاثين من العمر، عندما أحرز اللقب الأول على صعيد ناديه أو منتخب بلاده الذي خاض في صفوفه 68 مباراة دولية، ونجح فرونتالي بشكل مدهش في قلب تخلفه بفارق 8 نقاط في الجولات السبع الأخيرة ليتفوق على كاشيما أنتلرز “حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ8 مرات”، ويحرز أول لقب كبير له على مدى 62 عاماً في تاريخه، سجل يو كوباياشي 13 هدفاً لفرونتالي في آخر 12 مباراة لفريقه، بينها ثلاثية في الجولة الأخيرة ليتفوق على كينيو سوجيموتو وينتزع لقب هدّاف البطولة.

3 حراس للمرمى في تاريخ الدوري الإيطالي، سجلوا من لعب مفتوح بعد الهدف الدرامي والصادم لألبيرتو برينيولي في مرمى إي سي ميلان، بعد أن سبقه إلى ذلك مايكل أنجلو رامبولا وماسيمو تايبي، وكان بينيفينتو على وشك أن يمنى بخسارته الخامسة عشرة على التوالي في الدوري الإيطالي، ويعزز رقمه القياسي السلبي، عندما نجح برينيولي “26 عاماً”، في تسجيل هدف التعادل 2-2 في مرمى ميلان في الدقيقة 95.