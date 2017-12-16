أرقام الأسبوع.. تألق خصيف والحضري ورقم مميز للسيتى

على المصرى : شهدت لقاءات كرة القدم هذا الأسبوع، عددا من الأرقام البارزة، أبرزها التألق الكبير للحارس الإماراتى على خصيف، حارس الجزيرة، الذى يستضيف كأس العالم للأندية، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، فى مواجهة ريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب"، فى نصف نهائى المونديال، الذى يختتم اليوم. ولم يفوت المخض



على المصرى :



شهدت لقاءات كرة القدم هذا الأسبوع، عددا من الأرقام البارزة، أبرزها التألق الكبير للحارس الإماراتى على خصيف، حارس الجزيرة، الذى يستضيف كأس العالم للأندية، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، فى مواجهة ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، فى نصف نهائى المونديال، الذى يختتم اليوم.

ولم يفوت المخضرم عصام الحضرى، حارس مرمى التعاون السعودى، فرصة التألق هذا الأسبوع، بعدما قاد فريقه للفوز برباعية فى الدورى السعودى للمحترفين، فيما أصبح الفرنسى فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألمانى، أكثر اللاعبين الأجانب خوضاً للمباريات مع الفريق البافارى، ونجح الجابونى أوباميانج، فى أن يكون أفضل هداف أفريقي في الدوري الألماني، وسجل مانشستر سيتى، رقما مميزا فى الدورى الإنجليزى، بفوزه جاره مانشستر يونايتد.

15 عاماً و9 أشهر، بعد تسجيل هدفه الأول في مسيرته، لصالح ناديه الأسبق الأهلي في مرمى كايزر تشيفس في كأس السوبر الأفريقي، سجل عصام الحضري هدفه الثاني، من ركلة جزاء سددها بقوة كبيرة في الشباك، ليساهم في أول فوز لفريقه التعاون السعودي في خمس مباريات، وسيكمل الحضرى فى يناير المقبل عامه الـ 45، ويأمل في التفوق على فريد موندراجون، ليصبح أكبر حارس مرمى سناً يشارك في نهائيات كأس العالم “روسيا 2018”.

3 ساعات و51 دقيقة، هي المدة الزمنية التي حافظ فيها حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، على نظافة شباكه في كأس العالم للأندية، على الرغم من الهجمات المتواصلة لأندية أوكلاند سيتي وأوراوا ريد دايموندز وريال مدريد على مرماه، وبعد دقيقتين على إصابته التي أجبرته على عدم إكمال المباراة في الدور نصف النهائي ضد ريال مدريد، عندما كان فريقه متقدماً 1-0، تمكن كريستيانو رونالدو من معادلة النتيجة ليتفوق من حيث عدد الأهداف على سيزار ديلجادو وليونيل ميسي ولويس سواريز وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في تاريخ هذه المسابقة.

366 مباراة، هو مجموع ما خاضه فرانك ريبيري في صفوف بايرن ميونيخ، الأربعاء الماضى، ليحطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة حسن صالحاميدزيتش كأكثر اللاعبين الأجانب خوضاً للمباريات مع الفريق البافاري.

97 هدفاً في الدوري الألماني الممتاز، هو مجموع ما سجله الجابونى بيير أوباميانج، في 147 مباراة، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل بإسم الغاني أنتوني يبواه “96 هدفاً في 223 مباراة”، ويصبح أفضل هداف أفريقي في الدوري الألماني، وبعدها بثلاثة أيام، نجح المهاجم الجابوني المتألق في قيادة فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ماينز ليحقق الفوز على منافس من الدرجة الأولى، للمرة الأولى في 13 مباراة.

38 عاماً، مرت منذ أن توج فريق كندي ببطولة الدوري الأمريكي، إلى أن نجح تورونتو أف سي، في تكرار كتابة التاريخ، كان فانكوفر وايتكابس بقيادة لاعب الوسط الإنجليزي آلان بول، الفائز بكأس العالم، فاجأ الجميع بإحرازه اللقب عام 1979 عندما كان النجوم فرانز بيكنباور، وكارلوس ألبيرتو، وجيورجيو كيناجليا، ويوهان كرويف، وتيوفيلو كوبياس، وتريفور فرانسيس، وجيرد مولر ويوهان نيسكنز يلعبون مع أندية منافسة.

36 ألف متفرج، احتشدوا في ملعب يونيفيرسيتاريو، يوم السبت الماضى، ليس لحضور إحدى المباريات، لكن فقط من أجل متابعة الحصة التدريبية الأخيرة لفريقهم تيجريس قبل النهائي الكبير، بعدها بيومين، نجح إينير فالنسيا، وإدواردو فارجاس، وأندريه بيار جينياك، وزملاؤهم في قلب تخلفهم المبكر ليلحقوا بغريمهم التقليدي مونتيري خسارته الأولى في آخر 16 مباراة في ملعب “ستيل جيانت”، ويتوجوا باللقب الثالث توالياً في الدوري المكسيكي لهذا النادي المعروف بالشغف الجارف لأنصاره.

15 فوزاً على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعلت من مانشستر سيتي أول فريق في التاريخ يحقق هذا الانجاز، ليحطم رقم آرسنال بقيادة دينس بيركامب وتييري هنري في تحقيق 14 فوزاً متتالياً، لكن على مدى موسمين متتاليين عام 2002، فيما حصدت كتيبة المدرب بيب جوارديولا 49 نقطة من أصل 51 ممكنة وهو رقم قياسي في هذه المرحلة في أحد مواسم الدوري الإنجليزي، وهذا العدد من النقاط كان يكفي لكي يحتل الفريق المركز الثامن موسم 2016-2017.

12 مباراة على التوالي في كأس الأرجنتين، نجح في الفوز بها ريفر بلايت ليصبح بالتالي أول فريق يحرز اللقب مرتين توالياً.

5 أهداف دون مقابل، هو ما سجله سيدني أف سي على ملعب منافسه اللدود لكي يحقق أكبر انتصار له في تاريخ ديربي مدينة سيدني، لم يكن ويسترن سيدني واندررز قد تجرع مرارة الهزيمة في أول ثلاث مواجهات بين الفريقين عام 2017.

4 أهداف، هو الفارق الذي فاز به توتنهام على ستوك سيتي في آخر أربع مواجهات بينهما، وقد نجح هاري كاين في تسجيل 8 أهداف في هذه المباريات.

