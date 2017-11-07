أرضك يتحالف مع بولاريس لتنمية 5.5 مليون م² بمنطقة قناة السويس

بحق انتفاع 50 عاما وباستثمارات متوقعة 3.5 مليار دلار في 15 عاما أحمد عاشورعلمت " المال " من مصادر مطلعة أن شركة بولاريس الزامل دشنت تحالف مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري لتنمية5,5 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية .وقالت المصاد

بحق انتفاع 50 عاما وباستثمارات متوقعة 3.5 مليار دلار في 15 عاما



أحمد عاشور

علمت ” المال ” من مصادر مطلعة أن شركة بولاريس الزامل دشنت تحالف مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري لتنمية5,5 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية .

وقالت المصادر ذاتها إن التحالف يستهدف جذب مايقرب من 3.5 مليار دولار استثمارات للمنطقة خلال 15 عاما علي أن يتم تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما.

وبولاريس تضم استثمارات سعودية- تركية – مصرية وتعمل كمطور صناعي في مدينة 6 أكتوبر