أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تشارك في معرض النخبة

دويدار: نتمنى أن يسهم المعرض في النهوض بالقطاع العقاري المصري رضوى عبد الرازق شاركت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري في معرض النخبة العقاري- أكبر معرض مصري خليجي متخصص بقطاع العقارات في مصر- كما شاركت شركة أرضك أيضاً في المؤتمر إيماناً منها بدور المعارض العقارية في توضيح المل

دويدار: نتمنى أن يسهم المعرض في النهوض بالقطاع العقاري المصري



رضوى عبد الرازق



شاركت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري في معرض النخبة العقاري- أكبر معرض مصري خليجي متخصص بقطاع العقارات في مصر- كما شاركت شركة أرضك أيضاً في المؤتمر إيماناً منها بدور المعارض العقارية في توضيح الملامح البارزة للقطاع العقاري المتنامي في مصر وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يؤدّيه في دعم مسيرة التقدّم الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.



وقام الدكتور المهندس أشرف دويدار- العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري– بالمشاركة في حلقة نقاشية أقيمت على هامش المعرض.

وقال دويدار إن استراتيجية شركة أرضك تأتي متماشية مع رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة التى تنشدها الدولة وعليه وضعت الشركة على رأس أولوياتها الاستثمار في محور قناة السويس ومنطقة الصعيد.

وأضاف أن مثل الحلقات النقاشية هامة للغاية وبخاصة إذا ما جاءت بحضور ممثلين للحكومة المصرية للتغلب على التحديات الحالية وتحويل المخاطر إلى فرص. وصرح أن القطاع العقاري يكتسب أهميةً كبيرةً على الخارطة الاقتصادية المصرية بالنظر إلى دوره المحوري في دفع عجلة النمو على امتداد 90 قطاعاً محلياً معنياً بمجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى احتضانه ما يزيد على 8 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مصر..

وصرح أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بأن اشتراك الشركة لثاني سنة على التوالي بمعرض النخبة العقاري يأتي لسابق الخبرة معهم بداخل وخارج مصر ولنجاحاتنا التي حققناها سوياً ونأمل في ان يكون المعرض احدى المعارض الرئيسية والمهمة، كما ان شركة “أرضك” قد حرصت بأن تشارك بمشروعها الأخير”زيزينيا المستقبل” في معرض النخبة العقاري خاصة مع انطلاق مرحلة جديدة بالمشروع The Curve بنموذج الليان “إحدى نماذج كمباوند زيزينيا المستقبل” تتميز المرحلة برفاهية المساحات والتصميمات فضلاً عن العروض والتسهيلات التي نقدمها في تلك المرحلة وفي الكمباوند بأكمله بما يتناسب مع الإمكانيات لعملاء”زيزينيا المستقبل” المتميزين الباحثين عن الرفاهية والخصوصية بالسوق المحلية والإقليمية. فعلاوة على العملاء المصريين في الداخل والخارج، تستهدف الشركة العملاء من المصريين العاملين بالخارج وغيرهم من العملاء الآخرين غير المصريين في إطار سياسة الشركة المبنية على فكرة “تصدير العقار”ـ



وأشار على بعض التحديات التي تواجه قطاع العقارات المصري والفرص الكامنة منها ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه، والتي رغم كونها أزمة عالمية إلا أنها أسهمت نسبيا في هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، موضحا أن ذلك الهدوء عادة ما يشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار ويستمر لفترة إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددًا.

ولخص دويدار أهم إيجابيات قرار التعويم في نقطتين مهمتين. الأولى، هي اتجاه الكثير من الأشخاص لتحويل أموالهم في أصول ثابتة –مثل العقارات- للحفاظ على قيمتها. أما الثانية، فتتمثل في المقيمين بالخارج وارتفاع قيمة ما يتقاضونه بالعملات الأجنبية في مقابل العملة المحلية، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية لديهم. ومن هنا تأتي فكرة تصدير العقار والتوجه نحو المقيمون بالخارج، وخاصة المقيمين بدول الخليج ليمثلوا نقطة انطلاق جديدة لمسئولي المبيعات بالقطاع العقاري.

جدير بالذكر أن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري تحرص على المشاركة في أهم المعارض العقارية سواء داخل مصر أو خارجها كونها قناة اتصال جديدة بين المُستثمرين والعُملاء، كما تؤمن الشركة أن المشاركة في المعارض المحلية هو واجب قومي كونه يمثل دعماً اقتصادياً للدولة ويساهم في جذ الاستثمارات الخارجية.



كما كانت شركة أرضك من أوائل الشركات التي تبنت فكرة “تصدير العقار” كوسيلة مبتكرة للتوسع جغرافياً والبحث عن فرص بيعية خارج مصر حيث تواجدت الشركة بقوة في كافة المحافل العقارية الرئيسية في الإمارات وقطر والكويت لتمثل ليس فقط رؤية الشركة ومشاريعها ولكن لتعكس مدى التطور الذي وصل له قطاع العقارات المصري الذي بدأ يجذب المستثمرين الأجانب حيث الموقع المتميز وجودة المنتج وتنافسية الأسعار.



تقوم استراتيجية الشركة على الفلسفة الرئيسية على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري وقد بدى ذلك جلياً في مشروع زيزينيا المستقبل أحدث وأكبر مشروعات الشركة التي تشارك به في معرض النخبة العقاري ويتضمن الكمباوند العديد من الخدمات مثل:Ladies & Gents Lounge ومنطقة مفتوحة للتجمعات للعائلية حيث ذلك يخدم فلسفة شركة أرضك في دعم و تحفيز التفاعل المجتمعي الإيجابي والتي تساهم في خلق وسيلة تفاعل مؤثرة بداخل مجتمع زيزينيا المستقبل.

يقام مشروع «زيزينيا المستقبل» علي مساحة 70.46 فدانا ويضم نحو 45 عمارة سكنية تشتمل علي 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 160 متراً مربعاً 568 متر مربع وذلك باستثمارات تصل إلي 2.1 مليار جنيه، وتصل النسبة البنائية للمشروع إلي 20%، بالإضافة إلى إن 80% من المشروع مساحات الخضراء وبحيرات صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وتسخين المياه ووجود تراك عجل وتراك مشي وغيرها من الخدمات. الموقع الجغرافي لمشروع زيزينيا المستقبل من أفضل المناطق العمرانية في القاهرة، لكونه محاطاً بالعاصمة الجديدة وبالقرب من مشروع مدينتي وامتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة من جهة شارع التسعين.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال عام 2020، وقد كانت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري أول شركة تبدأ الأعمال الإنشائية في “مستقبل سيتي” تأكيداً على مصداقية الشركة فى التنفيذ والتزاماً بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً.