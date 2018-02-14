أرضك للتنمية تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية من زيزينيا المستقبل

رضوى عبدالرازقتستهدف شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه من وحدات مشروع «زيزينيا المستقبل»، المقام على 70.46 فدان بالقاهرة الجديدة.وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية، إن الشركة تعتزم مضاعفة حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى

رضوى عبدالرازق

تستهدف شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه من وحدات مشروع «زيزينيا المستقبل»، المقام على 70.46 فدان بالقاهرة الجديدة.

وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية، إن الشركة تعتزم مضاعفة حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى الأعمال الإنشائية للمشروع؛ حيث ستضخ 800 مليون جنيه، مقارنة مع 400 مليون جنيه ضختها الشركة خلال 2017.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم وحدات المشروع بالكامل خلال 2020، ويشتمل على 45 عمارة تضم 1807 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 160 و568 مترًا، وتبلغ استثماراته حوالى 2.1 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة أنجزت %15 من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، ويتم التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأوضح أن الشركة تتفاوض حاليًا مع هيئة المجتمعات للحصول على قطعة أرض بمساحة حوالى 300 فدان بإحدى مدن المجتمعات العمرانية بالصعيد، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل فى إجراءات تأسيس الشركة التى تشمل تحالف أرضك وبولاريس الزامل وسياك القابضة، والذى وقع فى نوفمبر الماضى عقد تطوير 5.5 مليون متر مربع صناعيًا في العين السخنة بمحور قناة السويس، مشيرًا إلى أن التحالف تسلم المرحلة الأولى من الأرض، وسيتم البدء فى التنفيذ عقب إنهاء إجراءات تأسيس الشركة.

ويستهدف التحالف جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وتوفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت دويدار إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج لتنمية تكنولوجية، كما توجد بعض المناطق الصناعية المهجورة نتيجة غياب المرافق الأساسية للحياة.

يذكر أن «أرضك» تأسست عام 1998، ونفذت عدة مشروعات سكنية، منها 3 فى التجمع الخامس هى: «زيزينيا، زيزينيا جاردن، وزيزينيا روز»، ومشروع بالشروق «زيزينيا فلاورز»، فضلاً عن «مول زيزينيا» الهرم.