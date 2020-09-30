«أرضك» للتنمية العمرانية تعتزم رفع رأسمالها 200 مليون جنيه

تعتزم شركة «أرضك» للتنمية العمرانية رفع رأس مالها بنحو 200 مليون جنيه عن طريق مخاطبة مساهميها للمشاركة فى الاكتتاب المنتظر حتى نهاية العام الحالى.

وقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف رفع رأس المال ليبلغ حوالى 402 مليون جنيه، ولفت إلى وجود 140 مساهما فى الشركة، بالإضافة إلى عدد من البنوك.

وأضاف – خلال تصريحات على هامش المائدة المستديرة التى أقامتها الشركة أمس – أن «أرضك» تتفاوض لزيادة القرض المعبرى بقيادة البنك الأهلى إلى 710 ملايين جنيه بدلا من 530 مليونا ويشارك فيه حوالى 4 بنوك منها الأهلى والعقارى و قناة السويس.

وأوضح أن الشركة تستهدف من خلال تلك السيولة استكمال أعمال الإنشاءات لمشروع «زيزينا المستقبل» التى تقوم ببنائه على مساحة 70 فدانا والذى يضم 2400 وحدة سكنية.

وأكد أن حجم الإنشاءات فى المشروع بلغت حوالى %40 من إجمالى المساحة، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى بيع 900 وحدة سكنية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المشروع متبقى به حوالى 1500 وحدة تستهدف بيعها خلال عامين بحد أقصى وذلك بمبيعات حوالى 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف طرح 200 وحدة خلال العام الحالي.

فى سياق متصل، أكد «حجازى» أن شركته تدرس حاليا الفرص الاستثمارية المتوقعة لقطعة الأرض التى حصلت عليها فى مدينة المنيا الجديدة والتى تبلغ حوالى 310 أفدنة تقريبا، مشيرا إلى الانتهاء من الدراسة بنهاية العام الحالى.