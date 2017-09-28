أرضك تشارك في معرض هذي مصر بدبي

بمشروع كمباوند زيزينيا المستقبل رضوى عبد الرازق شاركت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، بأحدث مشروعاتها "زيزينيا المستقبل" في المعرض المصري للاستثمار العقاري "هذي مصر" المقام في الإمارات، وفق بيان. وبدأ المعرض في دورته الخامسة المقامة بمدينة دبي بالإمارات اليوم الخميس ويستم

بمشروع كمباوند زيزينيا المستقبل





رضوى عبد الرازق

شاركت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، بأحدث مشروعاتها “زيزينيا المستقبل” في المعرض المصري للاستثمار العقاري “هذي مصر” المقام في الإمارات، وفق بيان.

وبدأ المعرض في دورته الخامسة المقامة بمدينة دبي بالإمارات اليوم الخميس ويستمر حتى بعد غد السبت.

وحضر افتتاح المعرض، أحمد رأفت، نائب القنصل المصري بالإمارات، والمستشار محمد المغربي المستشار التجاري، والمهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية مصر العربية، وبحضور لفيف من المسؤولين وكبار الزوار

من جانبه، قال الدكتور المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري: “مشاركتنا في معرض هذي مصر بالإمارات، ومعرض إفرست العقاري المصرى الدولي بالكويت في الفترة 18-21 أكتوبر المقبل، تأتي تماشية مع سياسة الشركة واستراتيجيتها”.

وأوضح دويدار أن استراتيجية شركته “قائمة على التنوع قطاعياً والتوسع جغرافياً والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات جديدة ومبتكرة والذي يسهم بدوره في تعزيز تبادل الاستثمارات بالأضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والتطلع على أحدث المستجدات على الساحة العقارية”.

وأكد دويدار أن “الاشتراك في المعارض الخارجية تعد ملتقى تواصل لجميع المطوريين والمستثمريين العقاريين على مستوى الوطن العربي”.

وأشار إلى أن “السوق العقاري المصري يواجه العديد من التحديات في الفترة الحالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي ساهم في ارتفاع مواد البناء لذلك تعمل المعارض العقارية كحافز لإنعاش حركة السوق العقاري”.

ولفت دويدار إلى أن الشركة تبنت فكرة “تصدير العقار” لأنها تعد واحدة من أفضل السبل لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر لغير المصريين والمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف : “التصدير العقاري يمثل نقطة انطلاق جديدة للمطورين العقاريين ويساعد على نقل صورة ايجابية حول الخدمات المقدمة من المطوريين العقاريين المصريين، أملاً في أن يساهم ذلك في دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في دعم الاقتصاد”.

** تفاصيل «زيزينيا المستقبل»

وفي سياق متصل، قال سامي عبد القادر مدير مبيعات شركة أرضك، إن الشركة تشارك بمشروع «زيزينيا المستقبل» أحدث وأكبر مشروعاتها الذي يقام علي مساحة 70.46 فدانا ويضم نحو 45عمارة سكنية تشتمل علي 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 160 متراً مربعاً 568 متر مربع وذلك باستثمارات تصل إلي 2.1 مليار جنيه.

ووفق عبد القادر، تصل النسبة البنائية للمشروع إلي 20%، بالإضافة إلى إن 80% من المشروع مساحات الخضراء وبحيرات صناعية وأماكن ترفيهية وخدمية واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وتسخين المياه ووجود تراك عجل وتراك مشي وغيرها من الخدمات

وأضاف أنه سيتم الإعلان رسميا عن إطلاق مرحلة جديدة بكمباوند “زيزينيا المستقبل” في مباني الديما The Breeze تتراوح مساحاتها بين 245 م – 255 م وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد على وجود عروض وتسهيلات مختلفة في تلك المرحلة وفي الكمباوند بأكمله بما يتناسب مع عملاء “زيزينيا المستقبل” الباحثين عن الرفاهية والخصوصية بالسوق المحلية والإقليم.