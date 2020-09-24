أرصدة ودائع القطاع المصرفي ترتفع 17% في العام المالي الماضي ﻿

أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بنسبة 17.3% خلال العام المالي الماضي 2019\2020، لتسجل 4.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020، مقابل 4.007 تريليون جنيه في يونيو 2019.

وصعدت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 131.816 مليار جنيه في العام المالي الماضي، لتبلغ 744.39 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 612.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية في نهاية العام الماضي نحو 642.36 مليار جنيه مقابل 537.15 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 102.03 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل 75.42 مليار جنيه في يونيو 2019.

وارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية في العام المالي الماضي 2019\2020 بنحو 385.41 مليار جنيه، لتسجل 3.956 تريليون جنيه مقابل 3.570 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2018\2019.

وزادت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في العام المالي الماضي بنحو 380.09 مليار جنيه، لتصل إلى 3.281 تريليون جنيه، مقابل 2.901 تريليون جنيه في العام المالي السابق عليه.

كما صعدت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بنحو 5.32 مليار جنيه، لتصل إلى 674.3 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي مقابل 668.98 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه.

وعن أرصدة ودائع القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية، ارتفعت في العام المالي الماضي بقيمة 357 مليار جنيه، لتصل إلى 3.253 تريليون جنيه نهاية يونيو 2020، مقابل 2.896 تريليون جنيه في يونيو 2019.

وبلغت ودائع القطاع العام بالعملتين المحلية والأجنبية في يونيو الماضي، نحو 97.929 مليار جنيه، مقابل 98.731 مليار في يونيو 2019.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو لتصل إلى 585.1 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل 554.604 مليار في نهاية العام المالي السابق عليه.