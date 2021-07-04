بنـــوك

أرصدة ودائع البنوك غير الحكومية تسجل 3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي

الودائع الجارية "تحت الطلب" صعدت بمقدار 922 مليون
‫محمود الصباغ‬‎ 9:43 ص, الأحد, 4 يوليو 21 9:43 ص, الأحد, 4 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة ودائع البنوك بالعملة المحلية -بخلاف الحكومية- خلال مايو الماضي بنحو 53.774 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 3.932 تريليون جنيه، مقابل 3.879 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.


وقال في بيانات على موقعه الإلكتروني، إن الودائع الجارية “تحت الطلب” صعدت بمقدار 922 مليون جنيه خلال مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 551.398 مليار جنيه، مقابل 550.406 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأحد 4-7-2021 في البنوك المصرية

وأضاف أن الودائع غير الجارية “لأجل وشهادات إدخار”، ارتفعت بنحو 52.782 مليار جنيه في مايو الماضي، لتسجل 3.381 تريليون جنيه، مقابل 3.328 تريليون جنيه في أبريل 2021.

وذكر البنك المركزي أن أرصدة ودائع القطاع العائلي الجارية وغير الجارية بالعملة المحلية حققت خلال مايو الماضي ارتفاعا بمقدار 41.399 مليار جنيه، لتصل إلى 3.382 تريليون جنيه، مقابل 3.341 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل 22.4 مليار دولار في مايو

وبحسب البيانات تمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 86% في نهاية مايو من إجمالي أرصدة ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية.

وأوضح أن أرصدة ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية بالعملة المحلية زادت طفيفًا خلال مايو الماضي لتسجل 66.842 مليار جنيه، مقابل 62.957 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

وأفاد بأن ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، سجلت نحو 483.497 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 475.120 مليار جنيه في أبريل السابق عليه، بارتفاع 8.377 مليار جنيه

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:43 ص, الأحد, 4 يوليو 21

سعر اليورو اليوم الأحد 4-7-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:41 ص, الأحد, 4 يوليو 21

أسعار العملات اليوم الأحد 4-7-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:31 ص, الأحد, 4 يوليو 21

«المركزي» : السيولة المحلية ترتفع 72.6 مليار جنيه في مايو الماضي

فاطمة إمام 9:31 م, السبت, 3 يوليو 21

البنك المركزي: أرصدة الائتمان المحلي تصعد 34.4 مليار جنيه خلال مايو

منى صلاح 8:20 م, السبت, 3 يوليو 21

البنك المركزي: أرصدة الودائع الأجنبية ترتفع 309 ملايين دولار على أساس سنوي في مايو

يحيى ياسين 8:01 م, السبت, 3 يوليو 21