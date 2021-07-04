أرصدة ودائع البنوك غير الحكومية تسجل 3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة ودائع البنوك بالعملة المحلية -بخلاف الحكومية- خلال مايو الماضي بنحو 53.774 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 3.932 تريليون جنيه، مقابل 3.879 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.



وقال في بيانات على موقعه الإلكتروني، إن الودائع الجارية “تحت الطلب” صعدت بمقدار 922 مليون جنيه خلال مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 551.398 مليار جنيه، مقابل 550.406 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.



وأضاف أن الودائع غير الجارية “لأجل وشهادات إدخار”، ارتفعت بنحو 52.782 مليار جنيه في مايو الماضي، لتسجل 3.381 تريليون جنيه، مقابل 3.328 تريليون جنيه في أبريل 2021.

وذكر البنك المركزي أن أرصدة ودائع القطاع العائلي الجارية وغير الجارية بالعملة المحلية حققت خلال مايو الماضي ارتفاعا بمقدار 41.399 مليار جنيه، لتصل إلى 3.382 تريليون جنيه، مقابل 3.341 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.



وبحسب البيانات تمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 86% في نهاية مايو من إجمالي أرصدة ودائع البنوك بالعملة المحلية بخلاف الحكومية.



وأوضح أن أرصدة ودائع قطاع الأعمال العام الجارية وغير الجارية بالعملة المحلية زادت طفيفًا خلال مايو الماضي لتسجل 66.842 مليار جنيه، مقابل 62.957 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.



وأفاد بأن ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، سجلت نحو 483.497 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 475.120 مليار جنيه في أبريل السابق عليه، بارتفاع 8.377 مليار جنيه